Заступник мера Лозової не повернувся із закордонного відрядження. Може бути в Росії

За словами міського голови, його заступник не виходить на зв'язок, хоча мав повернутися із відрядження 9 травня і вже 12-го вийти на роботу

Олексій Корпан (Фото: Лозівська міська територіальна громада)

Заступник міського голови Лозової у Харківській області Олексій Корпан не повернувся з відрядження до Чехії та з 7 травня не виходить на зв'язок. Про це у відеозверненні повідомив мер міста Сергій Зеленський.

За його словами, "уже третій день непорозуміння, ходять чутки про мого заступника Олексій Корпана, що він нібито втік десь за кордон".

Зеленський зазначив, що на початку травня Корпан виїхав у відрядження до Чехії з питань співпраці. Йшлося про отримання чеського медичного обладнання для громади.

"7 травня він перестав бути на зв'язку, вчора з'явився в інших мережах. На дзвінки він не відповідає. Якщо підтвердиться, що він зрадив нашу державу – в голові у мене не вкладається такий випадок. Правоохоронні органи будуть займатися цим питанням", – додав міський голова Лозової.

У коментарі Суспільне Харків Зеленський уточнив, що Корпан мав повернутися з відрядження до 9 травня, а 12-го – вже вийти на роботу. За словами мера, його заступник виїжджав за кордон уперше за час повномасштабної війни.

"Чотири місяці, за трудовим законодавством, ми не знімемо його з посади. Потім можна виносити на сесію і знімати, якщо депутати проголосують. Він мій заступник за такими напрямками, як посадові обов'язки, старостинські округи", – підсумував Зеленський.

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За даними журналістів, у 2014 році на сторінці Корпана в російській соціальній мережі ВКонтакте з’являлися публікації, в яких він висловлював підтримку проросійським бойовикам з "ДНР" і "ЛНР". Окрім того, він проявляв симпатію до диктатора Йосипа Сталіна та загиблого ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Сергій Коба, який обіймав посаду секретаря Лозівської міської ради у 2015–2020 роках, а з 2022 року служить у Збройних Силах, повідомив Суспільному, що, за його інформацією, Олексій Корпан перебуває в Росії.

"Ймовірність цього – 90%. Я маю власні джерела в Лозівській міськраді", – зазначив Коба.

Крім того, в анонімних Facebook-групах Лозової люди ставили відповідне запитання: Чи в Росії Корпан?

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