Замглавы КГГА Прокопива отправили под круглосуточный домашний арест
Заместителю председателя Киевской городской государственной администрации по самоуправлению Владимиру Прокопиву избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест на два месяца. Об этом Суспильному сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.
Суд посчитал, что заместитель председателя КГГА должен находиться под круглосуточным домашним арестом на 60 суток и носить электронный браслет. Также суд отказал депутатам, которые просили взять его на поруки.
Прокопив заявил, что, по его мнению, "решение было принято задолго до судебного заседания".
"Выгодно, чтобы меня не было в зале пленарных заседаний, а было дома. Будем подавать апелляцию", – добавил он.
17 апреля Прокопиву вручили подозрение в незаконной переправке мужчин призывного возраста в Европу.
- Еще в октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил Прокопива после расследования Bihus.info о приобретении недвижимости в столице семьей и друзьями чиновника.
- 14 октября Bihus.info опубликовало первую часть расследования о Прокопиве. В ней журналисты рассказали, как его семья "накупила квартиры и офисы по всему Киеву" за время его каденции. 21 октября вышла вторая часть – в ней о том, что два друга Прокопива через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, ранее принадлежавших городу.