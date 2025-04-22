Замглавы КГГА Прокопива отправили под круглосуточный домашний арест

Владимир Прокопив (Фото: Facebook)

Заместителю председателя Киевской городской государственной администрации по самоуправлению Владимиру Прокопиву избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест на два месяца. Об этом Суспильному сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.

Суд посчитал, что заместитель председателя КГГА должен находиться под круглосуточным домашним арестом на 60 суток и носить электронный браслет. Также суд отказал депутатам, которые просили взять его на поруки.

Прокопив заявил, что, по его мнению, "решение было принято задолго до судебного заседания".

"Выгодно, чтобы меня не было в зале пленарных заседаний, а было дома. Будем подавать апелляцию", – добавил он.

17 апреля Прокопиву вручили подозрение в незаконной переправке мужчин призывного возраста в Европу.