Заступника голови КМДА Прокопіва відправили під цілодобовий домашній арешт
Заступнику голови Київської міської державної адміністрації із самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці. Про це Суспільному повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.
Суд вирішив, що заступник голови КМДА має перебувати під цілодобовим домашнім арештом на 60 діб і носити електронний браслет. Також суд відмовив депутатам, які просили взяти його на поруки.
Прокопів заявив, що, на його думку, "рішення було ухвалене задовго до судового засідання".
"Вигідно, щоб мене не було в залі пленарних засідань, а був вдома. Будемо подавати апеляцію", – додав він.
17 квітня Прокопіву вручили підозру у незаконному переправлянні чоловіків призовного віку до Європи.
- Ще у жовтні 2024 року мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва після розслідування Bihus.info про придбання нерухомості у столиці родиною і "друзями" посадовця.
- 14 жовтня Bihus.info опублікувало першу частину розслідування про Прокопіва. У ній журналісти розповіли, як його родина "накупила квартир та офісів по всьому Києву" за час його каденції. 21 жовтня вийшла друга частина – в ній про те, що двоє друзів Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту.