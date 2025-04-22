Заступника голови КМДА Прокопіва відправили під цілодобовий домашній арешт

17 квітня Володимиру Прокопіву вручили підозру у незаконному переправлянні чоловіків призовного віку за кордон

Володимир Прокопів (Фото: Facebook)

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації із самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці. Про це Суспільному повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

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Суд вирішив, що заступник голови КМДА має перебувати під цілодобовим домашнім арештом на 60 діб і носити електронний браслет. Також суд відмовив депутатам, які просили взяти його на поруки.

Прокопів заявив, що, на його думку, "рішення було ухвалене задовго до судового засідання".

"Вигідно, щоб мене не було в залі пленарних засідань, а був вдома. Будемо подавати апеляцію", – додав він.

17 квітня Прокопіву вручили підозру у незаконному переправлянні чоловіків призовного віку до Європи.