Замглавы МИД Польши: Нельзя преждевременно начинать переговоры, Путин от этого выиграет
Преждевременные переговоры по урегулированию войны российский диктатор Владимир Путин воспримет как слабость и воспользуется этим, чтобы потом возобновить боевые действия. Об этом предупредил вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач, передает Польское радио.
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"Мы в Польше считаем, что нельзя допустить преждевременных переговоров или преждевременного полумира. Для Путина и Кремля это будет лишь перерыв в так называемой спецоперации, как это было раньше, история нас этому научила", – сказал он.
По мнению Пшидача, Путин воспримет попытки переговоров как слабость и выиграет от этого, попытавшись восстановить военные возможности РФ.
Он также призвал не верить сообщениям СМИ о переговорах.
"Вокруг этой войны продолжается тоже информационная война. И понятно, что российская сторона из-за своих прокси и разных наивных политических комментаторов будет хотеть ослабить твердую позицию Украины. На самом деле, президенту США кричать не нужно, потому что его аргументы воспринимают все в мире", – подытожил Пшидач.
- 6 ноября The Washington Post сообщил, что администрация президента США Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта.
- LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента, но там не ответили. Украинская власть пока публично не отреагировала на сообщение WP.
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