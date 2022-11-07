Замглавы МИД Польши: Нельзя преждевременно начинать переговоры, Путин от этого выиграет

Преждевременные переговоры по урегулированию войны российский диктатор Владимир Путин воспримет как слабость и воспользуется этим, чтобы потом возобновить боевые действия. Об этом предупредил вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач, передает Польское радио.

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"Мы в Польше считаем, что нельзя допустить преждевременных переговоров или преждевременного полумира. Для Путина и Кремля это будет лишь перерыв в так называемой спецоперации, как это было раньше, история нас этому научила", – сказал он.

По мнению Пшидача, Путин воспримет попытки переговоров как слабость и выиграет от этого, попытавшись восстановить военные возможности РФ.

Он также призвал не верить сообщениям СМИ о переговорах.

"Вокруг этой войны продолжается тоже информационная война. И понятно, что российская сторона из-за своих прокси и разных наивных политических комментаторов будет хотеть ослабить твердую позицию Украины. На самом деле, президенту США кричать не нужно, потому что его аргументы воспринимают все в мире", – подытожил Пшидач.

6 ноября The Washington Post сообщил, что администрация президента США Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента, но там не ответили. Украинская власть пока публично не отреагировала на сообщение WP.

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Марко Сировой

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