Замглавы ОП ушел от ответа, используют ли США Украину для "стачивания" потенциала России

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква воздержался от ответа на вопрос Bloomberg Television о том, что США помогают Украине оружием якобы не только для защиты от вторжения российских оккупантов, но и для постепенного уничтожения потенциала РФ.

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Ведущий Гай Джонсон поставил вопрос так: "Не переживаете ли вы, что Украину используют ради этой второй цели?"

"Что ж, мы защищаем нашу территорию. Это ультимативная цель для Украины, и никак иначе мы не можем действовать. Мы должны защищать нашу территорию. Никто, кроме нас, этого делать не будет", – сказал Жовква.

Он подчеркнул, что российские оккупационные войска численно превосходят украинские, лучше обеспечены военной техникой и оружием.

"Все действительно непросто [на фронте]. И многое зависит от немедленных поставок тяжелого вооружения", – призвал он союзников поторопиться.

В начале лета 2022 года у представителя ООН по Украине Авада был "оптимизм", что война скоро закончится.

3 июня спикер Госдепа Прайс пояснил: если Украина прекратит воевать – не будет Украины, если РФ прекратит – не будет войны.

4 июня глава МО Резников высказал "оптимистичные прогнозы": войну реально закончить еще в этом году.

Россия может вести войну нынешними темпами еще год, считают в ГУР.

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Евгений Пилипенко

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