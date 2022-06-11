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Замглавы ОП ушел от ответа, используют ли США Украину для "стачивания" потенциала России

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 11:23
Замглавы ОП ушел от ответа, используют ли США Украину для
Игорь Жовква (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква воздержался от ответа на вопрос Bloomberg Television о том, что США помогают Украине оружием якобы не только для защиты от вторжения российских оккупантов, но и для постепенного уничтожения потенциала РФ.

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Ведущий Гай Джонсон поставил вопрос так: "Не переживаете ли вы, что Украину используют ради этой второй цели?"

"Что ж, мы защищаем нашу территорию. Это ультимативная цель для Украины, и никак иначе мы не можем действовать. Мы должны защищать нашу территорию. Никто, кроме нас, этого делать не будет", – сказал Жовква.

Он подчеркнул, что российские оккупационные войска численно превосходят украинские, лучше обеспечены военной техникой и оружием.

"Все действительно непросто [на фронте]. И многое зависит от немедленных поставок тяжелого вооружения", – призвал он союзников поторопиться.

Читайте мнение: Война России в Украине и позиция Турции: как Анкаре удается усидеть на двух стульях

Евгений Пилипенко
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война геополитика поддержка военная помощь союзники конспирология Игорь Жовква
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