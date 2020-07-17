Замглавы Слуги народа считает, что законопроект Бужанского уже не примут

Евгения Кравчук отметила, что осенью законопроект Максима Бужанского о языке потеряет свой смысл

Рада не рассмотрела сегодня, в последний день сессии, законопроект депутата Слуги народа Максима Бужанского о продлении обучения в школах на русском языке. Еще может быть два внеочередных заседания. Замглавы фракции Евгения Кравчук отметила, что осенью законопроект уже потеряет свой смысл. Об этом Кравчук сказала в эфире Радио Свобода.

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"Вообще шансов пройти у этого закона не было. Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят", - сказала она о сегодняшнем рассмотрении.

Сегодня был последний день третьей сессии. На следующей неделе хотят созвать еще два заседания, однако пока неизвестно, будет ли законопроект Бужанского внесен в повестку дня.

"Этот законопроект не будет рассматриваться в Раде осенью, поскольку к осени, он потеряет свой смысл. Ведь с первого сентября 2020 русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала Кравчук.

Законопроект Бужанского предусматривает отмену части закона о языке, которая предусматривает переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Бужанский предложил отложить этот переход до 2023 года. Профильный комитет парламента рекомендовал отклонить законопроект.

Ряд депутатов Слуга народа призвали не поддерживать законопроект своего коллеги по фракции. Они считают, что документ "вносит раскол в общество".

призвали Вчера и сегодня под Верховной Радой проходили протесты против принятия законопроекта.

Сегодня глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание на вторник, 21 июля.

Вадим Ребрина

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