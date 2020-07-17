Замглавы Слуги народа считает, что законопроект Бужанского уже не примут
Евгения Кравчук отметила, что осенью законопроект Максима Бужанского о языке потеряет свой смысл
Рада не рассмотрела сегодня, в последний день сессии, законопроект депутата Слуги народа Максима Бужанского о продлении обучения в школах на русском языке. Еще может быть два внеочередных заседания. Замглавы фракции Евгения Кравчук отметила, что осенью законопроект уже потеряет свой смысл. Об этом Кравчук сказала в эфире Радио Свобода.
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"Вообще шансов пройти у этого закона не было. Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят", - сказала она о сегодняшнем рассмотрении.
Сегодня был последний день третьей сессии. На следующей неделе хотят созвать еще два заседания, однако пока неизвестно, будет ли законопроект Бужанского внесен в повестку дня.
"Этот законопроект не будет рассматриваться в Раде осенью, поскольку к осени, он потеряет свой смысл. Ведь с первого сентября 2020 русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала Кравчук.
Законопроект Бужанского предусматривает отмену части закона о языке, которая предусматривает переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Бужанский предложил отложить этот переход до 2023 года. Профильный комитет парламента рекомендовал отклонить законопроект.
- Ряд депутатов Слуга народа призвали не поддерживать законопроект своего коллеги по фракции. Они считают, что документ "вносит раскол в общество".
- Вчера и сегодня под Верховной Радой проходили протесты против принятия законопроекта.
- Сегодня глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание на вторник, 21 июля.
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