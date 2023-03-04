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Запорожская область. РФ ударила артиллерией, ракетами и РСЗО — есть погибшие и разрушения

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 12:59
Запорожская область. РФ ударила артиллерией, ракетами и РСЗО — есть погибшие и разрушения - Фото
РСЗО оккупантов (Фото: ресурс РФ)

Российские оккупанты ударили по Запорожской области артиллерией, реактивными системами залпового огня и ракетами. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

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По Гуляйпольской громаде россияне ударили из артиллерии утром 4 марта, погибли два местных жителя. 

Три ракеты ударили по Новониколаевке, одна из них разрушила сельскохозяйственный объект. 

Степногорская громада попала под огонь из РСЗО "Град", разрушены жилые дома, обошлось без жертв. 

Также под удар попало Приморское, враг обстрелял частные дома и двор, хозяин получил незначительные травмы. 

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Дмитро Гриниченко
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