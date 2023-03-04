Запорожская область. РФ ударила артиллерией, ракетами и РСЗО — есть погибшие и разрушения

Российские оккупанты ударили по Запорожской области артиллерией, реактивными системами залпового огня и ракетами. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

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По Гуляйпольской громаде россияне ударили из артиллерии утром 4 марта, погибли два местных жителя.

Три ракеты ударили по Новониколаевке, одна из них разрушила сельскохозяйственный объект.

Степногорская громада попала под огонь из РСЗО "Град", разрушены жилые дома, обошлось без жертв.

Также под удар попало Приморское, враг обстрелял частные дома и двор, хозяин получил незначительные травмы.

Рано утром 10 февраля Запорожье подверглось крупнейшей атаке РФ за время большой войны — 17 ударов за час.

Днем 20 февраля россияне ударили по пригороду Запорожья ракетами "Искандер-К".

Российские оккупанты практически полностью разрушили пятиэтажный дом в Запорожье 2 марта.

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Дмитро Гриниченко

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