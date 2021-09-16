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Заповедные зоны в Антарктиде: в ЕС предложили Украине присоединиться к их созданию

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16.09.2021, 16:18
Заповедные зоны в Антарктиде: в ЕС предложили Украине присоединиться к их созданию - Фото
Виргиниюс Синкевичюс (Фото:twitter.com/VSinkevicius)

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс прибыл в Киев, чтобы обсудить "зеленый переход" Украины и вопросы защиты окружающей среды. Об этом Синкевичюс написал на своей странице в Twitter.

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Еврокомиссар встретился с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским. Они обговорили предстоящее создание двух новых морских заповедных территорий в Антарктиде и возможность участия Украины в их спонсорстве.

Синкевичус выразил надежду, что Украина будет "сильным сторонником".

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Еврокомиссар провел встречу и с представителями неправительственных организаций.

"Я убежден, что для Украины нет иного пути, кроме укрепления связей с ЕС и зеленого перехода", – написал он.

По его словам, Украина может ускорить работу над законами о биоразнообразии, заповедных территориях, промышленных выбросах и об обращении с отходами.

Скриншот: twitter.com/VSinkevicius
Справка. Для защиты морской флоры и фауны в Антарктике в 1982 году была основана Комиссия по сохранению морских живых ресурсов. Часть ее миссии – создание морских охраняемых заповедных зон. Сегодня существует только два таких заповедника: один в море Росса, а другой на южном шельфе Южных Оркнейских островов. ЕС также предложил создать два новых заповедника: один из них находится в восточных водах Антарктики, а другой – в море Уэдделла.

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ЕС антарктида Роман Абрамовский
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