Заповедные зоны в Антарктиде: в ЕС предложили Украине присоединиться к их созданию

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс прибыл в Киев, чтобы обсудить "зеленый переход" Украины и вопросы защиты окружающей среды. Об этом Синкевичюс написал на своей странице в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Еврокомиссар встретился с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским. Они обговорили предстоящее создание двух новых морских заповедных территорий в Антарктиде и возможность участия Украины в их спонсорстве.

Синкевичус выразил надежду, что Украина будет "сильным сторонником".

Смотрите также: В американской пустыне хотят построить экологический город будущего за $400 млрд: фото

Еврокомиссар провел встречу и с представителями неправительственных организаций.

"Я убежден, что для Украины нет иного пути, кроме укрепления связей с ЕС и зеленого перехода", – написал он.

По его словам, Украина может ускорить работу над законами о биоразнообразии, заповедных территориях, промышленных выбросах и об обращении с отходами.

Справка. Для защиты морской флоры и фауны в Антарктике в 1982 году была основана . Для защиты морской флоры и фауны в Антарктике в 1982 году была основана Комиссия по сохранению морских живых ресурсов . Часть ее миссии – создание морских охраняемых заповедных зон. Сегодня существует только два таких заповедника: один в море Росса, а другой на южном шельфе Южных Оркнейских островов. ЕС также предложил создать два новых заповедника: один из них находится в восточных водах Антарктики, а другой – в море Уэдделла.

8 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил законопроект по введению обязательного экологического страхования для 14 000 предприятий, деятельность которых имеет высокую степень экологического риска.

15 сентября Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Читайте также: На арктическом архипелаге аномально высокая температура. Побит новый рекорд

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.