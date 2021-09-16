Заповедные зоны в Антарктиде: в ЕС предложили Украине присоединиться к их созданию
Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс прибыл в Киев, чтобы обсудить "зеленый переход" Украины и вопросы защиты окружающей среды. Об этом Синкевичюс написал на своей странице в Twitter.
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Еврокомиссар встретился с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским. Они обговорили предстоящее создание двух новых морских заповедных территорий в Антарктиде и возможность участия Украины в их спонсорстве.
Синкевичус выразил надежду, что Украина будет "сильным сторонником".
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Еврокомиссар провел встречу и с представителями неправительственных организаций.
"Я убежден, что для Украины нет иного пути, кроме укрепления связей с ЕС и зеленого перехода", – написал он.
По его словам, Украина может ускорить работу над законами о биоразнообразии, заповедных территориях, промышленных выбросах и об обращении с отходами.
- 8 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил законопроект по введению обязательного экологического страхования для 14 000 предприятий, деятельность которых имеет высокую степень экологического риска.
- 15 сентября Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
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