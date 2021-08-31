Запрета на ответный огонь на Донбассе нет, решения принимают командиры бригад – Наев
31.08.2021, 13:55
Сергей Наев (фото - пресс-центр ООС)
Украинские военные могут открывать огонь в ответ на российские обстрелы, решение принимается на уровне командира бригады. Об этом заявил в эфире телеканала 1+1 командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
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По словам Наева, запрета на открытие ответного огня нет. Командование ООС разрешает отвечать на обстрелы российских боевиков по решению командиров бригад.
Об открытии ответного огня нужно докладывать в штаб, уточнил Наев.
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