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Запрета на ответный огонь на Донбассе нет, решения принимают командиры бригад – Наев

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 13:55
Запрета на ответный огонь на Донбассе нет, решения принимают командиры бригад – Наев - Фото
Сергей Наев (фото - пресс-центр ООС)

Украинские военные могут открывать огонь в ответ на российские обстрелы, решение принимается на уровне командира бригады. Об этом заявил в эфире телеканала 1+1 командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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По словам Наева, запрета на открытие ответного огня нет. Командование ООС разрешает отвечать на обстрелы российских боевиков по решению командиров бригад.

Об открытии ответного огня нужно докладывать в штаб, уточнил Наев.

Смотрите также: Донбасс. Украинские военные показали уничтожение российского снайпера – видео

Денис Юдин
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война на Донбассе Сергей Наев ответный огонь
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