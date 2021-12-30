Затишье перед бурей: Украина перешла в желтую зону карантина. Что запрещено – инфографика
Сегодня, 30 декабря, Волынская и Запорожская области выведены из красной зоны антикоронавирусного карантина, а Донецкая и Черниговская – из оранжевой. Все регионы страны теперь находятся в желтой зоне карантина, сообщает Минздрав.
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По данным министерства, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в норме почти во всех областях – показатель превышен лишь в Донецкой и Черниговской областях. Самая благоприятная ситуация – в Херсонской области.
На 29 декабря в Украине выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма омикрон, всего зафиксировано уже шесть случаев – заболевание небольшими темпами, но распространяется по стране. Государства с большим количеством привитого населения фиксируют сотни тысяч заражений в день.
Как сообщает Минздрав, для свободного посещения учреждений в желтой зоне достаточно иметь первую дозу прививки от коронавируса, подтвердить сертификатом или временной справкой от врача. Срок действия "желтого" сертификата – 30 дней (ранее он был действителен 120 дней). Для украинцев с "зеленым" сертификатом какие-либо ограничения отсутствуют.
В министерстве обозначили, что запрещено в пределах желтой зоны:
- посещение учебных заведений (если 50% сотрудников находятся на самоизоляции);
- работа учебных заведений, где не вакцинировано 100% сотрудников;
- массовые мероприятия;
- работа кинотеатров, театров, учреждений культуры;
- работа спортзалов, бассейнов;
- работа заведений общественного питания;
- деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений);
- межобластные и международные перевозки.
Ограничения не действуют, если все посетители и сотрудники имеют COVID-сертификаты.
- По данным НАН, Украина прошла осенние пики заболеваемости и смертности от коронавируса.
- Из-за угроз в связи с пандемией коронавируса Минэкономики снизило прогноз роста ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,6%.
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