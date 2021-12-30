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Затишье перед бурей: Украина перешла в желтую зону карантина. Что запрещено – инфографика

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30.12.2021, 11:09
Затишье перед бурей: Украина перешла в желтую зону карантина. Что запрещено – инфографика - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 30 декабря, Волынская и Запорожская области выведены из красной зоны антикоронавирусного карантина, а Донецкая и Черниговская – из оранжевой. Все регионы страны теперь находятся в желтой зоне карантина, сообщает Минздрав.

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По данным министерства, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в норме почти во всех областях – показатель превышен лишь в Донецкой и Черниговской областях. Самая благоприятная ситуация – в Херсонской области.

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На 29 декабря в Украине выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма омикрон, всего зафиксировано уже шесть случаев – заболевание небольшими темпами, но распространяется по стране. Государства с большим количеством привитого населения фиксируют сотни тысяч заражений в день.

Как сообщает Минздрав, для свободного посещения учреждений в желтой зоне достаточно иметь первую дозу прививки от коронавируса, подтвердить сертификатом или временной справкой от врача. Срок действия "желтого" сертификата – 30 дней (ранее он был действителен 120 дней). Для украинцев с "зеленым" сертификатом какие-либо ограничения отсутствуют.

В министерстве обозначили, что запрещено в пределах желтой зоны:

- посещение учебных заведений (если 50% сотрудников находятся на самоизоляции);

- работа учебных заведений, где не вакцинировано 100% сотрудников;

- массовые мероприятия;

- работа кинотеатров, театров, учреждений культуры;

- работа спортзалов, бассейнов;

- работа заведений общественного питания;

- деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений);

- межобластные и международные перевозки.

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Ограничения не действуют, если все посетители и сотрудники имеют COVID-сертификаты.

Читайте также: COVID-19. МОЗ хочет ревакцинировать украинцев двумя дозами через год после первых прививок

Яна Катасонова
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ограничения карантин коронавирус COVID-19 желтая зона
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