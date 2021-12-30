Затишье перед бурей: Украина перешла в желтую зону карантина. Что запрещено – инфографика

Сегодня, 30 декабря, Волынская и Запорожская области выведены из красной зоны антикоронавирусного карантина, а Донецкая и Черниговская – из оранжевой. Все регионы страны теперь находятся в желтой зоне карантина, сообщает Минздрав.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным министерства, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в норме почти во всех областях – показатель превышен лишь в Донецкой и Черниговской областях. Самая благоприятная ситуация – в Херсонской области.

На 29 декабря в Украине выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма омикрон, всего зафиксировано уже шесть случаев – заболевание небольшими темпами, но распространяется по стране. Государства с большим количеством привитого населения фиксируют сотни тысяч заражений в день.

Как сообщает Минздрав, для свободного посещения учреждений в желтой зоне достаточно иметь первую дозу прививки от коронавируса, подтвердить сертификатом или временной справкой от врача. Срок действия "желтого" сертификата – 30 дней (ранее он был действителен 120 дней). Для украинцев с "зеленым" сертификатом какие-либо ограничения отсутствуют.

В министерстве обозначили, что запрещено в пределах желтой зоны:

- посещение учебных заведений (если 50% сотрудников находятся на самоизоляции);

- работа учебных заведений, где не вакцинировано 100% сотрудников;

- массовые мероприятия;

- работа кинотеатров, театров, учреждений культуры;

- работа спортзалов, бассейнов;

- работа заведений общественного питания;

- деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений);

- межобластные и международные перевозки.

Ограничения не действуют, если все посетители и сотрудники имеют COVID-сертификаты.

По данным НАН, Украина прошла осенние пики заболеваемости и смертности от коронавируса.

Из-за угроз в связи с пандемией коронавируса Минэкономики снизило прогноз роста ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,6%.

Читайте также: COVID-19. МОЗ хочет ревакцинировать украинцев двумя дозами через год после первых прививок

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.