Завершено расследование против бывшего начальника Генштаба ВСУ

Владимир Замана (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правоохранители завершили расследование по подозрению в государственной измене бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Дело расследовали Главная военная прокуратура и СБУ.

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Действия бывшего чиновника квалифицированы по по ч.2 ст.27 (Соучастие) и ч.1 ст.111 (Госизмена) УК.

Подозреваемому и защитникам предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

В феврале 2019 г бывшему начальнику Генштаба ВСУ Владимиру Замане было объявлено подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК). По данным следствия, в сговоре с беглым экс-диктатором Виктором Януковичем бывший глава Генштаба совершал действия во вред обороноспособности, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ее безопасности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в период 2012-2014 годов Замана лично сократил состав ОМП больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрилье.