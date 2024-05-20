21 мая графики почасовых отключений света будут действовать весь день по всей Украине
Иллюстративное фото: Depositphotos

Завтра с 00:00 и на протяжении всего дня на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Графики могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления. Компания отмечает, что ее Диспетчерский центр уже донес эти данные до каждого облэнерго.

В общем, информацию о том, когда именно будут применены отключения света в вашей области, можно узнать: в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

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Укрэнерго отметило, что главной причиной таких ограничений электричества являются последствия ракетных ударов россиян по украинским электростанциям: с 22 марта по 8 мая захватчики пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции.

Теперь из-за значительных повреждений эти станции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак, заключает компания.

Сегодня почасовые отключения света по всей стране начались в 18:00 и продлятся до 24:00.

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