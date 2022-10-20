Завтра по Украине снова возможны временные отключения света
20.10.2022, 23:09
Иллюстративное фото: depositphotos
Завтра, 21 октября, в Украине снова возможны временные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.
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"Завтра нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине", – сказано в сообщении.
Конкретнее об ограничениях по областям в Укрэнерго пообещали сообщить завтра утром.
Украинцев призвали держать телефоны заряженными и передавать информацию тем, кто не пользуется соцсетями.
Более подробную информацию об отключениях в каждом отдельном регионе можно получить на сайтах облэнерго, список здесь.
- Россия вторую неделю подряд прицельно обстреливает украинские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру на территории Украины.
- 18-19 октября Россия атаковала шесть крупных объектов энергетики – в Киеве, Днепре, Курахово, Кривом Роге, Бурштыне и Винницкой области.
- В ДТЭК считают, что Россия "методично и профессионально" разрушает энергетическую инфраструктуру Украины.
- Зеленский не исключает выведения из строя энергосистемы.
- В течение сегодняшнего дня украинцев просили с 07:00 до 23:00 минимизировать потребление электроэнергии.
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