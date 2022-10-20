Завтра по Украине снова возможны временные отключения света

Завтра, 21 октября, в Украине снова возможны временные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Завтра нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине", – сказано в сообщении.

Конкретнее об ограничениях по областям в Укрэнерго пообещали сообщить завтра утром.

Украинцев призвали держать телефоны заряженными и передавать информацию тем, кто не пользуется соцсетями.

Более подробную информацию об отключениях в каждом отдельном регионе можно получить на сайтах облэнерго, список здесь.

Россия вторую неделю подряд прицельно обстреливает украинские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру на территории Украины.

18-19 октября Россия атаковала шесть крупных объектов энергетики – в Киеве, Днепре, Курахово, Кривом Роге, Бурштыне и Винницкой области.

В ДТЭК считают, что Россия "методично и профессионально" разрушает энергетическую инфраструктуру Украины.

Зеленский не исключает выведения из строя энергосистемы.

В течение сегодняшнего дня украинцев просили с 07:00 до 23:00 минимизировать потребление электроэнергии.

Читайте также: Не экономишь – помогаешь Путину. Чему должен научить Украину энергетический терроризм РФ

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.