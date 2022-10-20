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Завтра по Украине снова возможны временные отключения света

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 23:09
Завтра по Украине снова возможны временные отключения света - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Завтра, 21 октября, в Украине снова возможны временные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

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"Завтра нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине", – сказано в сообщении.

Конкретнее об ограничениях по областям в Укрэнерго пообещали сообщить завтра утром.

Украинцев призвали держать телефоны заряженными и передавать информацию тем, кто не пользуется соцсетями.

Более подробную информацию об отключениях в каждом отдельном регионе можно получить на сайтах облэнерго, список здесь.

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Оксана Житнюк
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энергетика Укрэнерго электроэнергия отключение света
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