Завтра Рада может уволить Рябошапку - источник

Руслан Рябошапка в Верховной Раде (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Вопрос увольнения Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора могут рассмотреть на внеочередном заседании 5 марта. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве фракции Слуга народа.

По их словам, сегодня, 4 марта, увольнение не будет рассматриваться, поскольку в повестке внеочередного заседания стоит только вопрос отчёта силовых ведомств.

"Сейчас депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания завтра. 125 уже есть. Соберем", - рассказал один из них. Для созыва заседания необходимо минимум 150 подписей.

Ранее нардеп от Слуги народа Александр Качура сообщил журналистам, что за отставку Рябошапки собрано более 226 подписей.

По информации LIGA.net, новым генпрокурором может стать нардеп от Слуги народа Сергей Ионушас. "Кандидатуру вносит президент, но фракция единогласно за него", - отметил собеседник в руководстве фракции.

29 августа Рябошапка стал новым генеральным прокурором . В рамках реформы уже начали переаттестацию прокуроров , Генеральная прокуратура была переименована в Офис генпрокурора.

Вчера сообщалось, что послы G7 выступили в поддержку генпрокурора Рябошапки на фоне слухов об отставке. В то же время в руководстве Слуги народа считают, что реформа прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения".



Рябошапки на фоне слухов об отставке. В то же время в руководстве Слуги народа считают, что реформа прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения". Также вчера в Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия Рябошапке.