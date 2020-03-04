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Завтра Рада может уволить Рябошапку - источник

Завтра Рада может уволить Рябошапку - источник - Фото
Руслан Рябошапка в Верховной Раде (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
04.03.2020, 15:00

В Верховной Раде собирают подписи, чтобы провести завтра внеочередное заседание и проголосовать за отставку генпрокурора Руслана Рябошпки

Вопрос увольнения Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора могут рассмотреть на внеочередном заседании 5 марта. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве фракции Слуга народа.

По их словам, сегодня, 4 марта, увольнение не будет рассматриваться, поскольку в повестке внеочередного заседания стоит только вопрос отчёта силовых ведомств.

"Сейчас депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания завтра. 125 уже есть. Соберем", - рассказал один из них. Для созыва заседания необходимо минимум 150 подписей.

Ранее нардеп от Слуги народа Александр Качура сообщил журналистам, что за отставку Рябошапки собрано более 226 подписей.

По информации LIGA.net, новым генпрокурором может стать нардеп от Слуги народа Сергей Ионушас. "Кандидатуру вносит президент, но фракция единогласно за него", - отметил собеседник в руководстве фракции.

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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