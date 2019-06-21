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21.06.2019, 16:35

Завтра в Киеве попрощаются с погибшим Дмитрием Тымчуком

Завтра в Киеве попрощаются с погибшим Дмитрием Тымчуком - Фото
Дмитрий Тымчук Фото: LIGA.net

Церемония прощания состоится в Доме офицеров в Киеве

Завтра, 22 июня, в 10:00 в Доме офицеров пройдет церемония прощания с народным депутатом, координатором группы Информационное сопротивление Дмитрием Тымчуком. Об этом сообщает пресс-служба партии Народный фронт.

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"Именно он и его Информационное сопротивление стали первыми, кто начал противостоять российской пропаганде…Именно Дмитрий Тымчук первым рассказал с фактами о российских регулярных войсках в Крыму и Донбассе, об объемах мародерства и особенности паспортизации ЛДНР по-российски", - сказано в сообщении.

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19 июня в Киеве погиб координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление Тымчук. Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели народного депутата.

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Теги: дмитрий тымчук
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