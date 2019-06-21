Завтра в Киеве попрощаются с погибшим Дмитрием Тымчуком

Завтра, 22 июня, в 10:00 в Доме офицеров пройдет церемония прощания с народным депутатом, координатором группы Информационное сопротивление Дмитрием Тымчуком. Об этом сообщает пресс-служба партии Народный фронт.
Читайте также: Лидер Информационного Сопротивления. Памяти Дмитрия Тымчука
"Именно он и его Информационное сопротивление стали первыми, кто начал противостоять российской пропаганде…Именно Дмитрий Тымчук первым рассказал с фактами о российских регулярных войсках в Крыму и Донбассе, об объемах мародерства и особенности паспортизации ЛДНР по-российски", - сказано в сообщении.
Читайте также: Награда, которая убивает. К последнему выстрелу Дмитрия Тымчука
19 июня в Киеве погиб координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление Тымчук. Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели народного депутата.
Читайте также: "Человек со стержнем". Журналисты, активисты, политике о Тымчуке