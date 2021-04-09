UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Завтра Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом

09.04.2021, 16:38
Завтра Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом - Фото
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом завтра, 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Во время визита запланировано подписание ряда двухсторонних документов.

Основными темами переговоров станут вопросы оборонного сектора, зоны свободной торговли и туризма, сообщает турецкое агентство Анадолу.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Турция реджеп тайип эрдоган официальный визит
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 