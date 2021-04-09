Завтра Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом
09.04.2021, 16:38
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом завтра, 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Во время визита запланировано подписание ряда двухсторонних документов.
Основными темами переговоров станут вопросы оборонного сектора, зоны свободной торговли и туризма, сообщает турецкое агентство Анадолу.
- 7 августа 2019 года состоялся первый официальный визит Зеленского в Турцию.
- 3 февраля 2020 года Эрдоган посетил Киев.
- 16 октября 2020 года Зеленский снова посетил Турцию с рабочим визитом.
- Сегодня, 9 апреля, стало известно, что на следующей неделе состоится визит Зеленского в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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