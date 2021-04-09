Завтра Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом завтра, 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Во время визита запланировано подписание ряда двухсторонних документов.

Основными темами переговоров станут вопросы оборонного сектора, зоны свободной торговли и туризма, сообщает турецкое агентство Анадолу.

7 августа 2019 года состоялся первый официальный визит Зеленского в Турцию.

3 февраля 2020 года Эрдоган посетил Киев.

16 октября 2020 года Зеленский снова посетил Турцию с рабочим визитом.

Сегодня, 9 апреля, стало известно, что на следующей неделе состоится визит Зеленского в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.