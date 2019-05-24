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24.05.2019, 19:53

Заявление Гройсмана об отставке уже в Раде

Заявление Гройсмана об отставке уже в Раде - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заявление премьера уже в парламенте

Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана уже передано в Верховную Раду. Информацию LIGA.net подтвердила глава пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.

Согласно статье 115 Конституции Украины, отставка премьер-министра Украины влечет отставку всего состава Кабинета министров. В этом случае Верховная Рада формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, определенные Конституцией. Премьер и министры, сложившие полномочия, продолжают исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

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20 мая Гройсман заявил, что уходит в отставку. Во время брифинга он подчеркнул, что после избрания нового президента предложил Владимиру Зеленскому вместе с парламентом сформировать новую повестку дня, чтобы реагировать на вызовы и угрозы и принимать эффективные решения, но "президент избрал другой путь".

Позже премьер уточнил, что собирается идти на выборы в Раду, однако детали пока не сообщает.

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Теги: владимир гройсман, отставка, заявление
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