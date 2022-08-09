Заявление российского генерала о шантаже подрывом Запорожской АЭС, похоже, фейковое – ISW
Западные и украинские СМИ распространили, по всей видимости, ложное заявление российского генерала, якобы угрожающего взорвать захваченную атомную электростанцию в Энергодаре, если украинские войска пойдут освобождать оккупированную РФ территорию Запорожской области. Об этом пишут в американском аналитическом центре Институт изучения войны (ISW).
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ISW отмечает, что несколько новостных агентств поделились скриншотом из запрещенной в Украине российской соцсети ВКонтакте, где якобы приводится заявление командира российского оккупационного гарнизона на ЗАЭС генерал-майора Валерия Васильева. Он "сказал", что его военные заминировали АЭС и это "будет либо русская земля, либо выжженная пустыня". Потенциальный фейк подхватила часть политиков и чиновников в Украине.
ISW продолжает: скриншот со словами генерала сделан с "новости" российского оккупационного паблика "Лента новостей Запорожье". Там, однако, заявили, что скриншот "сделан фейковой группой", и отрицают, что писали такой материал.
"Российское Минобороны осудило материал и скриншот как фейк и заявило, что Васильев находился в Узбекистане в то время, когда он якобы делал заявление для войск РФ в Запорожской области", – пишут в ISW.
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Американские аналитики отметили – независимо от происхождения (или существования) исходного поста в соцсети, это сообщение "от Васильева" ненадежно и не может быть верифицировано.
Такой вероятный фейк "отвлекает от очень реальных рисков милитаризации Россией ЗАЭС", подчеркнули в центре.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире.
- 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия.
- 6 августа МИД Украины обвинило РФ в обстреле территории АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.
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