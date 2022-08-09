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Заявление российского генерала о шантаже подрывом Запорожской АЭС, похоже, фейковое – ISW

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 11:12
Заявление российского генерала о шантаже подрывом Запорожской АЭС, похоже, фейковое – ISW - Фото
ЗАЭС (скриншот из видео)

Западные и украинские СМИ распространили, по всей видимости, ложное заявление российского генерала, якобы угрожающего взорвать захваченную атомную электростанцию в Энергодаре, если украинские войска пойдут освобождать оккупированную РФ территорию Запорожской области. Об этом пишут в американском аналитическом центре Институт изучения войны (ISW).

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ISW отмечает, что несколько новостных агентств поделились скриншотом из запрещенной в Украине российской соцсети ВКонтакте, где якобы приводится заявление командира российского оккупационного гарнизона на ЗАЭС генерал-майора Валерия Васильева. Он "сказал", что его военные заминировали АЭС и это "будет либо русская земля, либо выжженная пустыня". Потенциальный фейк подхватила часть политиков и чиновников в Украине.

ISW продолжает: скриншот со словами генерала сделан с "новости" российского оккупационного паблика "Лента новостей Запорожье". Там, однако, заявили, что скриншот "сделан фейковой группой", и отрицают, что писали такой материал.

"Российское Минобороны осудило материал и скриншот как фейк и заявило, что Васильев находился в Узбекистане в то время, когда он якобы делал заявление для войск РФ в Запорожской области", – пишут в ISW.

Смотрите видео: The Insider: Оккупанты что-то завезли на ЗАЭС, возможно, заминировали энергоблоки

Американские аналитики отметили – независимо от происхождения (или существования) исходного поста в соцсети, это сообщение "от Васильева" ненадежно и не может быть верифицировано.

Такой вероятный фейк "отвлекает от очень реальных рисков милитаризации Россией ЗАЭС", подчеркнули в центре.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 
  • 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия. 
  • 6 августа МИД Украины обвинило РФ в обстреле территории АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
Евгений Пилипенко
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