Зеленский анонсировал новую встречу с командой Трампа
Президент Украины анонсировал новую встречу с командой президента США в Париже. Об этом Владимир Зеленский сообщил журналистам во время брифинга.
По его словам, 4 января в Европу отправляются представители генеральных штабов и представители сектора безопасности и обороны от Украины и ее партнеров. Сутки они будут работать в Париже.
"Будет присутствовать команда Соединенных Штатов Америки. Я понимаю на каком уровне, пока не будет говорить, пусть это будет официальная информация от Белого дома", – сказал он.
По его словам, эта встреча должна состояться 6 января.
"После этого будет встреча лидеров, будут доработаны документы по безопасности. Лидеры будут проговаривать много разных вопросов, но фокус на гарантиях безопасности и на восстановлении", – заявил Зеленский.
- 28 декабря во Флориде состоялась встреча президентов Зеленского и Трампа. Президент США заявившийчто она была "на превосходном уровне", и отметил об "очень большом прогрессе". Главные тезисы можно прочитать здесь.
- После встречи оба президента провели телефонный звонок с европейскими лидерами. Стороны договорились о проведении следующей встречи "коалиции желающих".
