Зеленский анонсировал новую встречу с командой Трампа

На каком уровне – пока не разглашают, ждут официальных сообщений Белого дома

Фото: ОП

Президент Украины анонсировал новую встречу с командой президента США в Париже. Об этом Владимир Зеленский сообщил журналистам во время брифинга.

По его словам, 4 января в Европу отправляются представители генеральных штабов и представители сектора безопасности и обороны от Украины и ее партнеров. Сутки они будут работать в Париже.

"Будет присутствовать команда Соединенных Штатов Америки. Я понимаю на каком уровне, пока не будет говорить, пусть это будет официальная информация от Белого дома", – сказал он.

По его словам, эта встреча должна состояться 6 января.

"После этого будет встреча лидеров, будут доработаны документы по безопасности. Лидеры будут проговаривать много разных вопросов, но фокус на гарантиях безопасности и на восстановлении", – заявил Зеленский.