Зеленський анонсував нову зустріч з командою Трампа
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Президент України анонсував нову зустріч з командою президента США у Парижі. Про це Володимир Зеленський повідомив журналістам під час брифінгу.
За його словами, 4 січня до Європи вирушають представники генеральних штабів і представники сектору безпеки й оборони від України та її партнерів. Добу вони працюватимуть у Парижі.
"Буде присутня команда Сполучених Штатів Америки. Я розумію, на якому рівні, поки що не буду говорити, нехай це буде офіційна інформація від Білого дому", – сказав він.
За його словами, ця зустріч має відбутись 6 січня.
"Після цього буде зустріч лідерів, будуть допрацьовані безпекові документи. Лідери будуть проговорювати багато різних питань, але фокус на гарантіях безпеки й на відновлення", – заявив Зеленський.
- 28 грудня у Флориді відбулася зустріч президентів Зеленського та Трампа. Президент США заявив, що вона була "на чудовому рівні", і зазначив про "дуже великий прогрес". Головні тези можна прочитати тут.
- Після зустрічі обидва президенти провели телефонний дзвінок з європейськими лідерами. Сторони домовилися про проведення наступної зустрічі "коаліції охочих".
