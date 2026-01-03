Зеленський анонсував нову зустріч з командою Трампа
Фото: ОП

Президент України анонсував нову зустріч з командою президента США у Парижі. Про це Володимир Зеленський повідомив журналістам під час брифінгу.

За його словами, 4 січня до Європи вирушають представники генеральних штабів і представники сектору безпеки й оборони від України та її партнерів. Добу вони працюватимуть у Парижі.

"Буде присутня команда Сполучених Штатів Америки. Я розумію, на якому рівні, поки що не буду говорити, нехай це буде офіційна інформація від Білого дому", – сказав він.

За його словами, ця зустріч має відбутись 6 січня.

"Після цього буде зустріч лідерів, будуть допрацьовані безпекові документи. Лідери будуть проговорювати багато різних питань, але фокус на гарантіях безпеки й на відновлення", – заявив Зеленський.

  • 28 грудня у Флориді відбулася зустріч президентів Зеленського та Трампа. Президент США заявив, що вона була "на чудовому рівні", і зазначив про "дуже великий прогрес". Головні тези можна прочитати тут.
  • Після зустрічі обидва президенти провели телефонний дзвінок з європейськими лідерами. Сторони домовилися про проведення наступної зустрічі "коаліції охочих".
