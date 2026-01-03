Зеленський анонсував нову зустріч з командою Трампа

На якому рівні – поки не розголошують, чекають офіційних повідомлень Білого дому

Фото: ОП

Президент України анонсував нову зустріч з командою президента США у Парижі. Про це Володимир Зеленський повідомив журналістам під час брифінгу.

За його словами, 4 січня до Європи вирушають представники генеральних штабів і представники сектору безпеки й оборони від України та її партнерів. Добу вони працюватимуть у Парижі.

"Буде присутня команда Сполучених Штатів Америки. Я розумію, на якому рівні, поки що не буду говорити, нехай це буде офіційна інформація від Білого дому", – сказав він.

За його словами, ця зустріч має відбутись 6 січня.

"Після цього буде зустріч лідерів, будуть допрацьовані безпекові документи. Лідери будуть проговорювати багато різних питань, але фокус на гарантіях безпеки й на відновлення", – заявив Зеленський.