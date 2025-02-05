Зеленский анонсировал "жесткие пакеты" санкций. Решение уже принято

Президент не сообщил подробностей, но отметил, что все станет известно впоследствии

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский анонсировал "жесткие пакеты" санкций. Об этом он сказал во время заседания Совета нацбезопасности и обороны 5 февраля.

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"Принято на СНБО и решение по санкциям. Списки – вскоре. Будет несколько жестких пакетов", – сообщил президент.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что первый пакет санкций будет против 83 физических лиц за содействие экспорту российских нефтепродуктов из портов государства-агрессора.

"Речь идет фактически о теневом флоте", – уточнил секретарь СНБО.

Второй пакет будет введен Минкультуры против 41 физического лица и 47 юридических лиц. Речь идет о производителях пропагандистских фильмов и компаний, распространяющих антиукраинское содержание через торговые сети.

Третий пакет коснется российских пропагандистов и лиц, способствовавших вывозу культурного достояния из украинских музеев на оккупированных территориях.