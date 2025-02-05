Зеленский анонсировал "жесткие пакеты" санкций. Решение уже принято
Президент Владимир Зеленский анонсировал "жесткие пакеты" санкций. Об этом он сказал во время заседания Совета нацбезопасности и обороны 5 февраля.
"Принято на СНБО и решение по санкциям. Списки – вскоре. Будет несколько жестких пакетов", – сообщил президент.
Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что первый пакет санкций будет против 83 физических лиц за содействие экспорту российских нефтепродуктов из портов государства-агрессора.
"Речь идет фактически о теневом флоте", – уточнил секретарь СНБО.
Второй пакет будет введен Минкультуры против 41 физического лица и 47 юридических лиц. Речь идет о производителях пропагандистских фильмов и компаний, распространяющих антиукраинское содержание через торговые сети.
Третий пакет коснется российских пропагандистов и лиц, способствовавших вывозу культурного достояния из украинских музеев на оккупированных территориях.
- 19 января Зеленский подписал санкции СНБО против российских пропагандистов и предателей. Сообщалось, что миллионер Григоришин попал в санкции СНБО.
- 2 февраля в Венгрии заявили, что могут согласиться с санкциями против РФ, но после соглашения с США.