Зеленський анонсував "жорсткі пакети" санкцій. Рішення вже ухвалене
Президент Володимир Зеленський анонсував "жорсткі пакети" санкцій. Про це він сказав під час засідання Ради нацбезпеки та оборони 5 лютого.
"Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", – повідомив президент.
Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що перший пакет санкцій буде проти 83 фізичних осіб за сприяння експорту російських нафтопродуктів з портів держави-агресора. "Йдеться, фактично, про тіньовий флот", – уточнив секретар РНБО.
Другий пакет буде запроваджений Мінкультури проти 41 фізичної особи та 47 юридичних осіб. Йдеться про виробників пропагандистських фільмів та компаній, які розповсюджують антиукраїнський зміст через торгівельні мережі.
Третій пакет торкнеться російських пропагандистів та осіб, які сприяли вивезенню культурного надбання з українських музеїв на окупованих територіях.
- 19 січня Зеленський підписав санкції РНБО проти російських пропагандистів та зрадників. Повідомлялося, що мільйонер Григоришин потрапив під санкції РНБО.
- 2 лютого в Угорщині заявили, що можуть погодитись на санкції проти РФ, але після угоди зі США.