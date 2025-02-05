Зеленський анонсував "жорсткі пакети" санкцій. Рішення вже ухвалене

Президент не повідомив подробиць, але зазначив, що все стане відомо згодом

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський анонсував "жорсткі пакети" санкцій. Про це він сказав під час засідання Ради нацбезпеки та оборони 5 лютого.

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"Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", – повідомив президент.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що перший пакет санкцій буде проти 83 фізичних осіб за сприяння експорту російських нафтопродуктів з портів держави-агресора. "Йдеться, фактично, про тіньовий флот", – уточнив секретар РНБО.

Другий пакет буде запроваджений Мінкультури проти 41 фізичної особи та 47 юридичних осіб. Йдеться про виробників пропагандистських фільмів та компаній, які розповсюджують антиукраїнський зміст через торгівельні мережі.

Третій пакет торкнеться російських пропагандистів та осіб, які сприяли вивезенню культурного надбання з українських музеїв на окупованих територіях.