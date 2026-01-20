Зеленский: Атака РФ 20 января стоила нам около 80 млн евро – это только на ракеты

Глава Украины сообщил, что запас ракет в Украине не сократился, но Москва стала чаще применять баллистику

Раtriot (Фото: ЕРА)

Стоимость ракет, потраченных на отражение российской атаки 20 января составила около €80 млн. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа.

"У нас стало немного больше систем, [однако] гораздо больше баллистики, которую использует Россия. А они получают компонент от, к сожалению, партнерских стран, от частного сектора, но, тем не менее, надо снижать их возможности производить эти ракеты. А это пока не происходит", – отметил Зеленский.

Он отметил, что против баллистических ракет эффективно работают только системы Patriot с ракетами PAC-3. Поэтому Украина критически нуждается в их регулярных и своевременных поставках.

Глава государства отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и большем количестве ракет к ним, поскольку увеличение количества российской баллистики напрямую влияет на безопасность гражданского населения.

Комментируя атаки дронами, Зеленский сообщил, что Россия в разы увеличила применение беспилотников типа "Шахед", однако Украина смогла нарастить количество перехватчиков и мобильных огневых групп.

В то же время президент подчеркнул, что в вопросе противодействия баллистическим ракетам ключевая роль остается за США. Именно от Штатов зависит поставка критически важных ракет для Patriot.

"Поэтому очень важно, чтобы поставки были своевременные, чтобы PURL работала и партнеры помогали нам покупать соответствующие ракеты. То есть от их единства Европы и Америки очень много всего зависит в безопасности украинцев", – добавил Зеленский.