Зеленський: Атака РФ 20 січня коштувала нам близько 80 млн євро – це тільки на ракети

Глава України повідомив, що запас ракет в Україні не скоротився, але Москва стала частіше застосовувати балістику

Раtriot (Фото: ЕРА)

Вартість ракет, витрачених на відбиття російської атаки 20 січня, становила близько €80 млн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.

"Наприклад, сьогоднішня атака росіян коштувала для нас - це тільки вартість ракет. Біля 80, десь так, 80 млн євро. Уявіть собі, це вартість цих цих ракет", – розповів він.

Він зазначив, що проти балістичних ракет ефективно працюють тільки системи Patriot з ракетами PAC-3. Тому Україна критично потребує їхніх регулярних і своєчасних постачань.

Глава держави зазначив, що Україна потребує більшої кількості систем ППО і більше ракет до них, оскільки збільшення кількості російської балістики безпосередньо впливає на безпеку цивільного населення.

"У нас стало трохи більше систем, [однак] набагато більше балістики, яку використовує Росія. А вони отримують компонент від, на жаль, партнерських країн, від приватного сектору, але тим не менш треба знижувати їхні можливості виробляти ці ракети. А це поки що не відбувається", – зазначив Зеленський.

Коментуючи атаки дронами, Зеленський повідомив, що Росія в рази збільшила застосування безпілотників типу "Шахед", проте Україна змогла наростити кількість перехоплювачів і мобільних вогневих груп.

Водночас президент наголосив, що в питанні протидії балістичним ракетам ключова роль залишається за США. Саме від Штатів залежить постачання критично важливих ракет для Patriot.

"Тому дуже важливо, щоб постачання були своєчасні, щоб PURL працювала і партнери допомагали нам купувати відповідні ракети. Тобто від їхньої єдності Європи та Америки дуже багато всього залежить у безпеці українців", – додав Зеленський.