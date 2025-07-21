Зеленский дал 10 дней на проверку договоренностей с партнерами: Нужны сроки выполнения
Президент Владимир Зеленский дал секретарю Совета нацбезопасности и обороны Рустему Умерову и главе Минобороны Денису Шмыгалю 10 дней на аудит соглашений о военной помощи. Он подчеркнул, что нужен четкий тайминг выполнения каждого из них.
Зеленский отметил, что Украина заключила "сотни соглашений" с партнерами по поставкам оружия, совместных производств и инвестиций.
"Надо поднять все такие соглашения, проанализировать их и реально обеспечить выполнение. Через десять дней ожидаю доклада министра и секретаря СНБО по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации содержательных договоренностей... Нужен четкий тайминг выполнения", – сказал он.
По словам президента, это касается всего: датской модели, коалиций возможностей, двусторонних договоренностей и в особенности договоренностей о строительстве оружейных заводов на территории партнеров
Также отметил, что необходимо активизировать работу форматов с партнерами, например, "Рамштайн". На 21 июля запланирована встреча на уровне министров.
"Каждый руководитель в сфере обороны знает, какие у нас есть дефициты, какие сильные стороны наших производств и что именно является приоритетами для партнеров", – сказал Зеленский.
- Глава Минобороны Британии заявил, что призовет к "50-дневной кампании" по вооружению Украины на "Рамштайн".
- 19 июля президент Зеленский сообщал, что Украина готова не только покупать оружие у США, но и поставлять им свою.
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