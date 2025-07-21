Зеленский дал 10 дней на проверку договоренностей с партнерами: Нужны сроки выполнения

Речь идет о договоренностях по поставкам оружия, его производству и строительству оборонных заводов

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский дал секретарю Совета нацбезопасности и обороны Рустему Умерову и главе Минобороны Денису Шмыгалю 10 дней на аудит соглашений о военной помощи. Он подчеркнул, что нужен четкий тайминг выполнения каждого из них.

Зеленский отметил, что Украина заключила "сотни соглашений" с партнерами по поставкам оружия, совместных производств и инвестиций.

Читайте также Новое звено ПВО. Смогут ли зенитные дроны закрыть небо над Украиной

"Надо поднять все такие соглашения, проанализировать их и реально обеспечить выполнение. Через десять дней ожидаю доклада министра и секретаря СНБО по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации содержательных договоренностей... Нужен четкий тайминг выполнения", – сказал он.

По словам президента, это касается всего: датской модели, коалиций возможностей, двусторонних договоренностей и в особенности договоренностей о строительстве оружейных заводов на территории партнеров

Также отметил, что необходимо активизировать работу форматов с партнерами, например, "Рамштайн". На 21 июля запланирована встреча на уровне министров.

"Каждый руководитель в сфере обороны знает, какие у нас есть дефициты, какие сильные стороны наших производств и что именно является приоритетами для партнеров", – сказал Зеленский.