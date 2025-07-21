Зеленський дав 10 днів на перевірку домовленостей з партнерами: Потрібні терміни виконання

Йдеться про домовленості щодо постачання зброї, її виробництва та будівництва оборонних заводів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський дав секретарю Ради нацбезпеки та оборони Рустему Умєрову та голові Міноборони Денису Шмигалю 10 днів на аудит угод про військову допомогу. Він підкреслив, що потрібен чіткий таймінг виконання кожної з них.

Зеленський зазначив, що Україна уклала "сотні угод" с партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв та інвестицій.

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"Треба підняти всі такі угоди, проаналізувати їх і реально забезпечити виконання. За десять днів очікую доповіді міністра та секретаря РНБО щодо аудиту угод і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей... Потрібен чіткий таймінг виконання", – сказав він.

За словами президента, це стосується всього: данської моделі, коаліцій спроможностей, двосторонніх домовленостей та в особливості домовленостей про будівництво збройних заводів на території партнерів

Також зазначив, що необхідно активізувати роботу форматів із партнерами, наприклад, "Рамштайну". На 21 липня запланована зустріч на рівні міністрів.

"Кожен керівник у сфері оборони знає, які в нас є дефіцити, які сильні сторони наших виробництв і що саме є пріоритетами для партнерів", – сказав Зеленський.