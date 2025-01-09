Зеленский: Делаю все возможное, чтобы достойно завершить войну в 2025 году

Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский отметил, что делает все возможное, чтобы достойно завершить полномасштабную войну в Украине уже в 2025 году. Об этом он сказал во время выступления на заседании контактной группы "Рамштайн".

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"Я делаю все, что я могу, чтобы завершить эту войну с достоинством для Украины и всей Европы в этом году. Я знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Мы должны все помнить, что завершение войны – это наша общая цель. Наша, не россиян", – сказал президент.

Он отметил, что мира тоже хотят в США, Европе и других странах-партнерах. В частности, в тех, которые расположены далеко, – Японии, Саудовской Аравии и Аргентине.

Однако российский диктатор Владимир Путин удваивает инвестиции в агрессию против Украины, в том числе за счет Северной Кореи. Однако это сотрудничество, по мнению Зеленского, демонстрирует слабость России, а КНДР уже потеряла 4000 собственных людей.

"Ни один правитель в Москве никогда не опустился бы попрошайничать в Пхеньяне, если не столкнется с критическими проблемами. Поэтому мы должны продолжать давление на Россию. Это то, что гарантирует, что наши солдаты получат необходимое оружие. Вот для чего санкции. И я прошу всех наших партнеров – особенно США и ЕС – усилить жар в энергетическом секторе России", – сказал Зеленский.