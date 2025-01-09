Зеленський: Роблю все можливе, щоб гідно завершити війну у 2025 році

Володимир Зеленський (скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський зазначив, що робить усе можливе, аби достойно завершити повномасштабну війну в Україні вже 2025 року. Про це він сказав під час виступу на засіданні контактної групи "Рамштайн".

"Я роблю все, що я можу, щоб завершити цю війну з гідністю для України та для всієї Європи цього року. Я знаю, що можу розраховувати на вашу підтримку. Ми повинні всі пам'ятати, що завершення війни – це наша спільна мета. Наша, не російська", – сказав президент.

Він зазначив, що миру також хочуть у США, Європі та інших країнах-партнерах. Зокрема у тих, що розташовані далеко, – Японії, Саудівській Аравії та Аргентині.

Однак російський диктатор Володимир Путін подвоює свої інвестиції в агресію проти України, зокрема за рахунок Північної Кореї. Проте ця співпраця, на думку Зеленського, демонструє слабкість Росії, а КНДР уже втратила 4000 власних людей.

"Жоден правитель у Москві ніколи не опустився б жебракувати в Пхеньяні, якщо не зіткнеться з критичними проблемами. Тому ми повинні продовжувати тиск на Росію. Це те, що гарантує, що наші солдати отримають необхідну зброю. Ось для чого санкції. І я прошу всіх наших партнерів – особливо США та ЄС – посилити жар в енергетичному секторі Росії", – сказав Зеленський.