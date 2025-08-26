Зеленский: Мы продолжаем активные операции, враг не оставляет нам других вариантов
Украина продолжит активные оборонительные операции, поскольку Москва не демонстрирует готовности к реальному мирному процессу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Он сообщил, что заслушал доклады военных и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
"Украинские активные операции, наши оборонительные операции – мы будем продолжать все это, враг не оставляет нам других вариантов", – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что Кремль не планирует прекращать войну.
"Россия подает сигналы исключительно о том, что собирается и дальше уклоняться от реальных переговоров", – заявил он.
Глава государства отметил, что Украина проводит операции, которые могут изменить позицию Москвы.
"Мы предпринимаем шаги, которые могут оказать влияние. Я хочу поблагодарить наших воинов за меткость – украинские дроны, украинские ракеты действительно хорошо работают. Российская логистика, российская топливная инфраструктура это чувствуют", – сказал Зеленский.
- Из-за ударов по российским НПЗ России пришлось запретить экспорт бензина. Для покрытия дефицита Москва не исключает закупок нефтепродуктов из Беларуси.
