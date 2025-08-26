Зеленський: Продовжуємо українські активні операції, інших варіантів ворог не залишає
Україна продовжуватиме активні захисні операції, адже Москва не висловлює готовності до реального мирного процесу. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Він повідомив, що заслухав доповіді військових та голови Служби безпеки України Василя Малюка.
"Українські активні операції, захисні наші операції – ми будемо все це продовжувати, інших варіантів ворог не залишає", – сказав президент.
Зеленський наголосив, що Кремль не планує припиняти війну.
"Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин", – заявив він.
Глава держави зазначив, що Україна проводить операції, які можуть змінити позицію Москви.
"Робимо наші кроки, які можуть вплинути. Я хочу подякувати за влучність нашим воїнам – українські дрони, українські ракети справді добре працюють. Російська логістика, російська паливна інфраструктура це відчувають", – сказав Зеленський.
- Через удари по російських НПЗ Росії довелося заборонити експорт бензину. Для покриття дефіциту у Москві не відкидають закупівлі нафтопродуктів із Білорусі.
