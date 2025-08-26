Зеленський: Продовжуємо українські активні операції, інших варіантів ворог не залишає

Росія має намір й надалі ухилятися від перемовин, сказав президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна продовжуватиме активні захисні операції, адже Москва не висловлює готовності до реального мирного процесу. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він повідомив, що заслухав доповіді військових та голови Служби безпеки України Василя Малюка.

"Українські активні операції, захисні наші операції – ми будемо все це продовжувати, інших варіантів ворог не залишає", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Кремль не планує припиняти війну.

"Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин", – заявив він.

Глава держави зазначив, що Україна проводить операції, які можуть змінити позицію Москви.

"Робимо наші кроки, які можуть вплинути. Я хочу подякувати за влучність нашим воїнам – українські дрони, українські ракети справді добре працюють. Російська логістика, російська паливна інфраструктура це відчувають", – сказав Зеленський.