Зеленский: На днях могут состояться очень веские встречи, они приблизят тишину для Украины
Президент Владимир Зеленский анонсировал "очень веские встречи", которые состоятся в ближайшие дни и приблизят прекращение огня. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.
"В ближайшие дни могут состояться очень веские встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня", – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что необходимо реальное давление на Россию, чтобы она восприняла либо американское предложение о прекращении огня, либо предложение Украины – "любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем – достойный мир и гарантии безопасности".
"Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец-то сработала", – подытожил Зеленский.
- 25 апреля 2025 года президент США Трамп выразил надежду, что "Украина и Россия продвигаются вперед", но "ситуация очень хрупкая".
- В этот же день спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф завершил встречу с Владимиром Путиным в Москве. Помощник российского диктатора по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между Украиной и Россией.