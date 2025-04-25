Зеленський: Днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які наблизять тишу для України
Президент Володимир Зеленський анонсував "дуже вагомі зустрічі", які відбудуться найближчими днями та наблизять припинення вогню. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.
"Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню", – сказав глава держави.
Він наголосив, що необхідний реальний тиск на Росію, щоб вона сприйняла або американську пропозицію щодо припинення вогню, або пропозицію України – "будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки".
"Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала", – підсумував Зеленський.
- 25 квітня 2025 року президент США Трамп висловив сподівання, що "Україна та Росія просуваються вперед", але "ситуація дуже крихка".
- Цього ж дня спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф завершив зустріч з Володимиром Путіним у Москві. Помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що йшлося про можливість відновлення прямих переговорів між Україною та Росією.