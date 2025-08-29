Зеленский: Нам не нужна буферная зона, она уже существует

Президент заявил, что предложения о разведении войск утратили актуальность после 2014 года

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что буферная зона между Украиной и Россией уже существует де-факто, поэтому предложения по ее созданию не имеют смысла. Об этом он сказал на брифинге.

По словам президента, дополнительные условия выдвигают люди, которые не понимают, что происходит на поле боя.

"Только те, кто не понимает, в каком технологическом состоянии происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложения о 100 км. Сегодня тяжелое вооружение и так находится у нас на расстоянии 10 плюс километров друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я называю ее мертвой зоной, кто-то называет серой зоной, она уже существует", – сказал Зеленский.

По его словам, если Россия хочет увеличить расстояние от линии разграничения, то она должна отвести войска вглубь временно оккупированных территорий Украины.

"Нам для этого ничего не нужно. Дроны все выжигают", – сказал президент.

Зеленский заявил, что предложения о разведении войск появились в минских соглашениях, но сейчас они утратили актуальность.

"Это было после 2014 года, это была другая война. Тогда обсуждалось разведение войск. Они отводили технику, но к чему это привело?" – заметил президент.

