Зеленський: Нам буферна зона не потрібна, вона вже існує

Президент заявив, що пропозиції про розведення військ втратили актуальність після 2014 року

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що буферна зона між Україною та Росією вже існує де-факто, тому пропозиції з її створення не мають сенсу. Про це він сказав на брифінгу.

За словами президента, додаткові умови лунають з боку людей, які не розуміються на тому, що відбувається на полі бою.

"Тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані відбувається війна, пропонують буферну зону 40, 50, 60, я навіть чув пропозиції щодо 100 км. Сьогодні важка зброя і так у нас знаходиться 10 плюс кілометрів один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю мертва зона, хтось називає сіра зона, вона вже існує", – сказав Зеленський.

За його словами, якщо Росія хоче збільшити відстань від лінії розмежування, то вона має відвести війська вглиб тимчасово окупованих територій України.

"Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все випалюють", – сказав президент.

Зеленський заявив, що пропозиції про розведення військ з'явилися у мінських домовленостях, але зараз вони втратили актуальність.

"Це було після 2014 року, то була інша війна. Тоді була думка щодо розведення військ. Вони відводили техніку, але до чого це призвело?" – зауважив президент.

Новина доповнюється...