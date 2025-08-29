Politico: У Європі розглядають створення в Україні 40-кілометрової буферної зони

Цей план може передбачати територіальні поступки з боку України, не виключають чиновники

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між російським і українським фронтами в рамках мирної угоди. Про це повідомляє Politico з посиланням на слова п'ятьох неназваних європейських дипломатів.

За їхніми словами, цю пропозицію серед інших розглядають зараз як військові, так і цивільні чиновники. Водночас офіційні особи не зійшлися ще в думці щодо глибини буферної зони, а також незрозуміло, чи прийме цей план Україна, оскільки він, ймовірно, передбачає територіальні поступки.

Під питанням досі залишається чисельність іноземного миротворчого контингенту. Офіційні особи в Європі обговорюють чисельність від 4000 до 60 000 військовослужбовців. Але зобов'язань поки що не взяла жодна країна, а США не розглядають відправлення своїх солдатів зовсім.

Два європейські чиновники зазначили, що основними країнами, які спрямують війська в Україну, можуть стати Велика Британія та Франція. Вони, за словами співрозмовників, лобіюють інших союзників з метою отримання допомоги в наданні військових ресурсів.

Водночас союзники висловили Пентагону занепокоєння тим, що збільшення чисельності миротворчого контингенту може відвернути увагу від захисту східного флангу альянсу, повідомили два чиновники.

"Це не дуже розумно щодо противника, який не веде переговори доброї волі", – сказав один із них.

Однак, за словами одного з європейських співрозмовників, союзники не поспішають із публічними заявами про перекидання військ, очікуючи на ключові деталі: правила ведення бойових дій військами НАТО, способи реагування на можливу ескалацію Росії та необхідність патрулювання третіми країнами.

"Усі намагаються якнайшвидше домогтися гарантій безпеки, щоб Трамп не передумав", – сказав один із європейських чиновників.

Ще один співрозмовник повідомив, що пропозицію про створення буферної зони обговорювали на відеоконференції керівників оборонних відомств НАТО 25 серпня.