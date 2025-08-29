Politico: В Европе рассматривают создание в Украине 40-километровой буферной зоны

Этот план может подразумевать территориальные уступки со стороны Украины, не исключают чиновники

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российским и украинским фронтами в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова пятерых неназванных европейских дипломатов.

По их словам, это предложение среди прочих рассматривают сейчас как военные, так и гражданские чиновники. Вместе с тем официальные лица не сошлись еще во мнении касательно глубины буферной зоны, а также неясно примет ли этот план Украина, так как он, вероятно, подразумевает территориальные уступки.

Под вопросом до сих пор остается численность иностранного миротворческого контингента. Официальные лица в Европе обсуждают численность от 4000 до 60 000 военнослужащих. Но обязательства пока не взяла ни одна страна, а США и вовсе не рассматривают отправку своих солдат.

Два европейских чиновника отметили, что основными странами, которые направят войска в Украину, могут стать Великобритания и Франция. Они, по словам собеседников, лоббируют других союзников с целью получения помощи в предоставлении военных ресурсов.

При этом союзники выразили Пентагону обеспокоенность тем, что увеличение численности миротворческого контингента может отвлечь внимание от защиты восточного фланга альянса, сообщили два чиновника.

"Это не очень разумно в отношении противника, который не ведет переговоры доброй воли", – сказал один из них.

Однако, по словам одного из европейских собеседников, союзники не торопятся с публичными заявлениями о переброске войск, ожидая ключевых деталей: правил ведения боевых действий войсками НАТО, способов реагирования на возможную эскалацию России и необходимость патрулирования третьими странами.

"Все пытаются как можно быстрее добиться гарантий безопасности, чтобы Трамп не передумал", – сказал один из европейских чиновников.

Еще один собеседник сообщил, что предложение о создании буферной зоны обсуждалось на видеоконференции руководителей оборонных ведомств НАТО 25 августа.