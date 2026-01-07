Зеленский не исключил Турцию как площадку для переговоров по обменам

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина рассматривает Турцию как возможную площадку для переговоров по обмену военнопленными. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

У главы государства попросили прокомментировать заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно того, что его страна может стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и РФ.

"Прежде всего, Турция была площадкой переговоров. Мы достигли там решений по возвращению наших военнопленных, по обменам. Я думаю, что мы будем продолжать этот трек. Я не знаю, будет ли это на базе Турции, а может в другом государстве, посмотрим", – ответил Зеленский.

Также президент ответил, не повлияет ли новая должность Кирилла Буданова во главе ОП на работу по обмену пленными. Он пояснил, что этим вопросом занимался Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Буданов, который был начальником Главного управления разведки Министерства обороны, Служба безопасности Украины, а также тогдашний глава ОП Андрей Ермак.

"Новый глава Офиса будет заниматься и обменами также. Вместе с Рустемом Умеровым [секретарем Совета национальной безопасности и обороны]. Это один из вопросов нашей переговорной группы", – сказал Зеленский.

По его словам, паузы в обменах связаны с тем, что для России это давление на Украину.

"Украина находит свое дипломатическое давление на Россию, чтобы она закончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас вопрос важный, болезненный, и поэтому она все это тормозит", – констатировал глава государства.

8 декабря 2025 года Зеленский заявлял, что в мирном плане есть положение о возвращении похищенных россиянами украинских детей и по обмену всех пленных украинцев.

Последний обмен пленными состоялся 2 октября – тогда Украина вернула из российского плена 205 военных и гражданских.