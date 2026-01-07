Зеленський не виключив Туреччину як майданчик для переговорів щодо обмінів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна розглядає Туреччину як можливий майданчик для переговорів щодо обмінів військовополоненими. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.

У глави держави попросили прокоментувати заяву президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана щодо того, що його країна може стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та РФ.

"Передусім, Туреччина була майданчиком перемовин. Ми досягли там рішень щодо повернення наших військовополонених, щодо обмінів. Я думаю, що ми будемо продовжувати цей трек. Я не знаю, чи це буде на базі Туреччини, а може в іншій державі, подивимося", – відповів Зеленський.

Також президент відповів, чи не вплине нова посада Кирила Буданова на чолі ОП на роботу щодо обмінів полоненими. Він пояснив, що цим питанням займався Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Буданов, який був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки України, а також тодішній глава ОП Андрій Єрмак.

"Новий очільник Офісу буде займатися й обмінами також. Разом з Рустемом Умєровим [секретарем Ради національної безпеки й оборони]. Це одне з питань нашої переговорної групи", – сказав Зеленський.

За його словами, паузи в обмінах пов'язані з тим, що для Росії це тиск на Україну.

"Україна знаходить свої дипломатичні тиски на Росію, щоб вона закінчила війну. Росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас питання важливе, болюче, і тому вона все це гальмує", – констатував глава держави.

8 грудня 2025 року Зеленський заявляв, що у мирному плані є положення щодо повернення викрадених росіянами українських дітей та стосовно обміну усіх полонених українців.

Останній обмін полоненими відбувся 2 жовтня – тоді Україна повернула з російського полону 205 військових і цивільних.