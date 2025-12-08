Повернення українських дітей та всіх полонених є у мирному плані, підтвердив Зеленський

У мирному плані з 20 пунктів є положення щодо українських дітей та полонених, зауважив глава держави

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що у мирному плані є положення щодо повернення викрадених росіянами українських дітей та стосовно обміну усіх полонених українців. Про це глава держави розповів під час спілкування з українськими медіа.

Раніше, 3 грудня, у сенаті США відбулись слухання стосовно викрадення РФ українських дітей. Під час них законодавці, зокрема, наголосили, що будь-які домовленості з Росією без гарантії повернення дітей є неприйнятними.

"[Це] правда, сенатори й конгресмени працюють. Я на постійному з ними контакті. Я маю особисті зустрічі й телефонні дзвінки щодо цієї тематики. Вони [американські законодавці] це підтримують. До речі, перша леді США Меланія [Трамп] також підтримує це питання. Питання болюче, сенситивне [чутливе] для американців. Так само для нас ", – відповів президент.

Тому, додав він, у мирному плані з 20 пунктів є положення щодо повернення українських дітей, так само як і щодо обміну усіх полонених українців.

Згодом в Офісі президента зазначили, що стосовно обмінів тривають переговори на рівні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, й що Україна сподівається на прогрес у цьому.

Там же підтвердили, що це питання обговорювалось й на рівні переговірників, і вказали, що пункт про обмін "всіх на всіх" є в усіх українських проєктах мирного плану.

Також Зеленський повідомив, що Україна буде підтримувати конгресменів та сенаторів США щодо їхнього законопроєкту стосовно повернення українських дітей.

У вересні американські сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь та Емі Клобушар представили законопроєкт, за яким США визнають Росію державою-спонсором тероризму, якщо та не поверне дітей, викрадених з України. Поки що цей документ не ухвалено Конгресом.

ДОВІДКА. Росіяни вивезли з України щонайменше 20 000 дітей, вдалося повернути лише 1400. Близько 1,6 млн українських дітей досі живуть на тимчасово окупованих територіях. Росіяни вивезли з України щонайменше 20 000 дітей, вдалося повернути лише 1400. Близько 1,6 млн українських дітей досі живуть на тимчасово окупованих територіях.