Повернення українських дітей та всіх полонених є у мирному плані, підтвердив Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що у мирному плані є положення щодо повернення викрадених росіянами українських дітей та стосовно обміну усіх полонених українців. Про це глава держави розповів під час спілкування з українськими медіа.
Раніше, 3 грудня, у сенаті США відбулись слухання стосовно викрадення РФ українських дітей. Під час них законодавці, зокрема, наголосили, що будь-які домовленості з Росією без гарантії повернення дітей є неприйнятними.
Тому, додав він, у мирному плані з 20 пунктів є положення щодо повернення українських дітей, так само як і щодо обміну усіх полонених українців.
Згодом в Офісі президента зазначили, що стосовно обмінів тривають переговори на рівні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, й що Україна сподівається на прогрес у цьому.
Там же підтвердили, що це питання обговорювалось й на рівні переговірників, і вказали, що пункт про обмін "всіх на всіх" є в усіх українських проєктах мирного плану.
Також Зеленський повідомив, що Україна буде підтримувати конгресменів та сенаторів США щодо їхнього законопроєкту стосовно повернення українських дітей.
У вересні американські сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь та Емі Клобушар представили законопроєкт, за яким США визнають Росію державою-спонсором тероризму, якщо та не поверне дітей, викрадених з України. Поки що цей документ не ухвалено Конгресом.
- Під час цього ж спілкування з медіа президент повідомив, що з мирного плану прибрали не проукраїнські пункти.
- Росія може використати проти України навіть пункт про возз'єднання сімей, що міститься у мирному плані Штатів. Про проблеми з цим положенням розповіли для тексту LIGA.net глава Медіаініціативи за права людини та юридичний радник Amnesty International Ukraine.
Коментарі (0)