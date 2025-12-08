Возвращение украинских детей и всех пленных есть в мирном плане, подтвердил Зеленский

В мирном плане из 20 пунктов есть положение об украинских детях и пленных, отметил глава государства

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в мирном плане есть положения о возвращении похищенных россиянами украинских детей и насчет обмена всех пленных украинцев. Об этом глава государства рассказал во время общения с украинскими медиа.

Ранее, 3 декабря, в сенате США состоялись слушания относительно похищения РФ украинских детей. Во время них законодатели, в частности, отметили, что любые договоренности с Россией без гарантии возвращения детей неприемлемы.

"[Это] правда, сенаторы и конгрессмены работают. Я на постоянном с ними контакте. Я имею личные встречи и телефонные звонки по этой тематике. Они [американские законодатели] это поддерживают. Кстати, первая леди США Мелания [Трамп] также поддерживает этот вопрос. Вопрос болезненный, сенситивный [чувствительный] для американцев. Так же для нас ", – ответил президент.

Поэтому, добавил он, в мирном плане с 20 пунктов есть положение о возвращении украинских детей, так же как и по обмену всех пленных украинцев.

Впоследствии в Офисе президента отметили, что насчет обменов продолжаются переговоры на уровне Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, и что Украина надеется на прогресс в этом.

Там же подтвердили, что этот вопрос обсуждался и на уровне переговорщиков, и указали, что пункт об обмене "всех на всех" есть во всех украинских проектах мирного плана.

Также Зеленский сообщил, что Украина будет поддерживать конгрессменов и сенаторов США насчет их законопроекта по возвращению украинских детей.

В сентябре американские сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Эми Клобушар представили законопроект, по которому США признают Россию государством-спонсором терроризма, если та не вернет детей, похищенных из Украины. Пока этот документ не принят Конгрессом.

СПРАВКА. Россияне вывезли из Украины по меньшей мере 20 000 детей, удалось вернуть только 1400. Около 1,6 млн украинских детей до сих пор живут на временно оккупированных территориях.