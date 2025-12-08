Возвращение украинских детей и всех пленных есть в мирном плане, подтвердил Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в мирном плане есть положения о возвращении похищенных россиянами украинских детей и насчет обмена всех пленных украинцев. Об этом глава государства рассказал во время общения с украинскими медиа.
Ранее, 3 декабря, в сенате США состоялись слушания относительно похищения РФ украинских детей. Во время них законодатели, в частности, отметили, что любые договоренности с Россией без гарантии возвращения детей неприемлемы.
Поэтому, добавил он, в мирном плане с 20 пунктов есть положение о возвращении украинских детей, так же как и по обмену всех пленных украинцев.
Впоследствии в Офисе президента отметили, что насчет обменов продолжаются переговоры на уровне Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, и что Украина надеется на прогресс в этом.
Там же подтвердили, что этот вопрос обсуждался и на уровне переговорщиков, и указали, что пункт об обмене "всех на всех" есть во всех украинских проектах мирного плана.
Также Зеленский сообщил, что Украина будет поддерживать конгрессменов и сенаторов США насчет их законопроекта по возвращению украинских детей.
В сентябре американские сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Эми Клобушар представили законопроект, по которому США признают Россию государством-спонсором терроризма, если та не вернет детей, похищенных из Украины. Пока этот документ не принят Конгрессом.
- Во время этого же общения с медиа президент сообщил, что из мирного плана убрали не проукраинские пункты.
- Россия может использовать против Украины даже пункт о воссоединении семей, содержащийся в мирном плане Штатов. О проблемах с этим положением рассказали для текста LIGA.net глава Медиаинициативы за права человека и юридический советник Amnesty International Ukraine.
