Зеленский о критике ударов по России: Когда война далеко, легко размышлять

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина бьет исключительно по военным объектам на территории России. В интервью Пирсу Моргану он отметил, что будь перед США аналогичная угроза, Америка так же била бы по территории противника.

"Когда война далеко, легко о ней размышлять. Но когда ты чувствуешь ее на себе, то находишь правильные ответы", – сказал он в ответ на вопрос об осуждении американским подкастером Джо Роганом дальнобойных ударов по России.

Зеленский напомнил, что 11 сентября 2001 года в США произошел террористический акт, в результате которого погибло большое количество людей. Американская армия в ответ нанесла удар по террористам и "поставила их на место", подчеркнул он.

"Это справедливая цель США остановить террористов. Иначе, если вы их не останавливаете, они снова к вам придут. Вот вам и ответ. Украина наносила удары по Курской области, куда Россия завезла 12 000 северокорейских наемников для убийства украинцев. Мы уничтожили 4000 из них", – сказал он.

Он отметил, что Украина просила дальнобойное оружие для того, чтобы не допустить этого, но союзники не дали его в достаточном количестве.

Зеленский спросил: если перед США возникла бы угроза в виде войск Ирана и Северной Кореи, как действовали бы власти страны. И ответил, что точно не ожидали бы, пока что-то случится.

"США просто стояли бы и ждали? Сказали бы они: "Ничего не делаем и посмотрим, что произойдет"? Нет. Единственные, кто говорит о третьей мировой войне, – это Путин, Северная Корея, Иран и их последователи. Вот почему их нужно остановить", – резюмировал украинский лидер.