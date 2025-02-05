Зеленський про критику ударів по Росії: Коли війна далеко, легко розмірковувати

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна б'є виключно по військових об'єктах на території Росії. В інтерв'ю Пірсу Моргану він зазначив, що якби перед США була аналогічна загроза, Америка так само била б по території супротивника.

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"Коли війна далеко, легко про неї розмірковувати. Але коли ти відчуваєш її на собі, то знаходиш правильні відповіді", – сказав він у відповідь на запитання про засудження американським подкастером Джо Роганом далекобійних ударів по Росії.

Зеленський нагадав, що 11 вересня 2001 року в США стався терористичний акт, внаслідок якого загинула велика кількість людей. Американська армія у відповідь завдала удару по терористах і "поставила їх на місце", підкреслив він.

"Це справедлива ціль США зупинити терористів. Інакше, якщо ви їх не зупиняєте, вони знову до вас прийдуть. Ось вам і відповідь. Україна завдавала ударів по Курській області, куди Росія завезла 12 000 північнокорейських найманців для вбивства українців. Ми знищили 4000 з них", – сказав президент.

Він зазначив, що Україна просила далекобійну зброю для того, щоб не допустити цього, але союзники не дали її в достатній кількості.

Зеленський запитав: якби перед США виникла загроза у вигляді військ Ірану та Північної Кореї, як діяла б влада країни. І відповів, що точно б не чекала, доки щось станеться.

"США просто стояли б і чекали? Чи сказали б вони: "Нічого не робімо й подивімося, що станеться"? Ні. Єдині, хто говорить про третю світову війну, – це Путін, Північна Корея, Іран та їхні послідовники. Ось чому їх треба зупинити", – резюмував український лідер.