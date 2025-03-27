Зеленский о ссоре в Овальном кабинете: Я хотел показать американцам настоящее лицо россиян

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Президент Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете 28 февраля хотел показать США истинное лицо россиян. Об этом глава государства рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

На вопрос о том, что произошло в тот день в Белом доме, Зеленский сказал, что все это видели на экранах.

"Больше ничего не произошло. Позже, несомненно, мы поймем лучше, сможем истолковать каждую деталь. Но для этого нужно время. Я не хочу рассуждать о причинах противостояния. Я просто хотел показать американцам настоящее лицо россиян, что они делают в Украине", – заявил президент.

Он хотел внести ясность и дать отпор российской пропаганде, которая, например, утверждала, что украинские войска были окружены в Курской области, хотя это было неправдой, добавил Зеленский.

"Я хотел поделиться информацией о доказанных фактах, чтобы показать Трампу настоящее лицо России", — сказал глава государства, добавив, что хотел доказать американскому президенту, что российский диктатор Владимир Путин не хочет останавливать войну, поскольку "он любит войну, он играет с ней, как ребенок с игрушкой".

Зеленский подчеркнул, что диктатор РФ постоянно играет в войну, но для Украины "это не игра, а трагедия".

"Этот эпизод мог разрушить единство между Европой и Соединенными Штатами. Это было бы большим успехом для россиян", – резюмировал президент.