Зеленський про сварку в Овальному кабінеті: Я хотів показати американцям справжнє обличчя росіян
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 28 лютого хотів показати США справжнє обличчя росіян. Про це глава держави розповів в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.
На запитання щодо того, що відбулося того дня в Білому домі, Зеленський сказав, що всі це бачили на екранах.
"Більше нічого не сталося. Пізніше, безсумнівно, ми зрозуміємо краще, зможемо витлумачити кожну деталь. Але для цього потрібен час. Я не хочу міркувати про причини протистояння. Я просто хотів показати американцям справжнє обличчя росіян, що вони роблять в Україні", – заявив президент.
Він хотів внести ясність і дати відсіч російській пропаганді, яка, наприклад, стверджувала, що українські війська були оточені у Курській області, хоча це було неправдою, додав Зеленський.
"Я хотів поділитися інформацією щодо доведених фактів, щоб показати Трампу справжнє обличчя Росії", – сказав глава держави, додавши, що хотів довести американському президенту, що російський диктатор Володимир Путін не хоче зупиняти війну, оскільки "він любить війну, він грає з нею, як дитина з іграшкою".
Зеленський наголосив, що диктатор РФ постійно грає у війну, але для України "це не гра, а трагедія".
"Цей епізод міг зруйнувати єдність між Європою та Сполученими Штатами. Це було б великим успіхом для росіян", – резюмував президент.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка.
- Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
- Незабаром він зробив першу заяву, в якій подякував США за підтримку і підкреслив, що Україні потрібний справедливий мир.
- Світові лідери після суперечки Зеленського та Трампа виступили зі словами підтримки України.