Зеленський про сварку в Овальному кабінеті: Я хотів показати американцям справжнє обличчя росіян

Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 28 лютого хотів показати США справжнє обличчя росіян. Про це глава держави розповів в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

На запитання щодо того, що відбулося того дня в Білому домі, Зеленський сказав, що всі це бачили на екранах.

"Більше нічого не сталося. Пізніше, безсумнівно, ми зрозуміємо краще, зможемо витлумачити кожну деталь. Але для цього потрібен час. Я не хочу міркувати про причини протистояння. Я просто хотів показати американцям справжнє обличчя росіян, що вони роблять в Україні", – заявив президент.

Він хотів внести ясність і дати відсіч російській пропаганді, яка, наприклад, стверджувала, що українські війська були оточені у Курській області, хоча це було неправдою, додав Зеленський.

"Я хотів поділитися інформацією щодо доведених фактів, щоб показати Трампу справжнє обличчя Росії", – сказав глава держави, додавши, що хотів довести американському президенту, що російський диктатор Володимир Путін не хоче зупиняти війну, оскільки "він любить війну, він грає з нею, як дитина з іграшкою".

Зеленський наголосив, що диктатор РФ постійно грає у війну, але для України "це не гра, а трагедія".

"Цей епізод міг зруйнувати єдність між Європою та Сполученими Штатами. Це було б великим успіхом для росіян", – резюмував президент.