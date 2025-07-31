Зеленский о якобы "оккупации" Часова Яра: Это дезинформация России, ВСУ держат позиции
Силы обороны продолжают держать позиции на Покровском направлении и в Часовом Яру. Заявления россиян – это дезинформация, заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
Он заслушал доклад главкома Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, в частности по Покровскому направлению.
"Покровск, Доброполье – именно там наибольшая интенсивность боев. Важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться. Это российская тактика, и наш на нее ответ – уничтожение оккупанта", – сказал президент.
Также он прокомментировал "российские вбросы" о Часовом Яре.
"Это российская дезинформация", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, украинские подразделения защищают позиции на фронте. А каждую российскую попытку продвигаться в Донецкой, Сумской или Харьковской областях – в конце концов отбивают.
"И это непросто, но это защита самого права украинцев на жизнь. Каждое такое направление – очень важно", – резюмировал президент.
- Военные 31 июля опровергли заявления россиян о якобы захвате Часового Яра. По их словам, враг в последние дни в светлое время суток осуществлял демонстративные действия в разных локациях населенного пункта, но контроль не получил.
- В тот же день Силы обороны Юга опровергли заявления РФ о якобы оккупации населенного пункта Каменское Запорожской области. Однако ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной.
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