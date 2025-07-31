Зеленский о якобы "оккупации" Часова Яра: Это дезинформация России, ВСУ держат позиции

По словам президента, вражеские ДРГ постоянно также пытаются прорваться в Покровск, но их уничтожают

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Силы обороны продолжают держать позиции на Покровском направлении и в Часовом Яру. Заявления россиян – это дезинформация, заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Он заслушал доклад главкома Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, в частности по Покровскому направлению.

"Покровск, Доброполье – именно там наибольшая интенсивность боев. Важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться. Это российская тактика, и наш на нее ответ – уничтожение оккупанта", – сказал президент.

Также он прокомментировал "российские вбросы" о Часовом Яре.

"Это российская дезинформация", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинские подразделения защищают позиции на фронте. А каждую российскую попытку продвигаться в Донецкой, Сумской или Харьковской областях – в конце концов отбивают.

"И это непросто, но это защита самого права украинцев на жизнь. Каждое такое направление – очень важно", – резюмировал президент.