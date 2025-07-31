Зеленський про нібито "окупацію" Часового Яру: Це дезінформація Росії, ЗСУ тримають позиції

За словами президента, ворожі ДРГ постійно також намагаються прорватися у Покровськ, але їх знищують

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Сили оборони продовжують тримати позиції на Покровському напрямку і в Часовому Ярі. Заяви росіян – це дезінформація, заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Він заслухав доповідь головкома Збройних Сил України Олександра Сирського, зокрема щодо Покровського напрямку.

"Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта", – сказав президент.

Також він прокоментував "російські вкиди" про Часів Яр.

"Це російська дезінформація", – підкреслив Зеленський.

За його словами, українські підрозділи захищають позиції на фронті. А кожну російську спробу просуватись у Донецькій, Сумській чи Харківській областях зрештою відбивають.

"І це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок – дуже важливий", – резюмував президент.