Зеленський про нібито "окупацію" Часового Яру: Це дезінформація Росії, ЗСУ тримають позиції
Сили оборони продовжують тримати позиції на Покровському напрямку і в Часовому Ярі. Заяви росіян – це дезінформація, заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
Він заслухав доповідь головкома Збройних Сил України Олександра Сирського, зокрема щодо Покровського напрямку.
"Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта", – сказав президент.
Також він прокоментував "російські вкиди" про Часів Яр.
"Це російська дезінформація", – підкреслив Зеленський.
За його словами, українські підрозділи захищають позиції на фронті. А кожну російську спробу просуватись у Донецькій, Сумській чи Харківській областях зрештою відбивають.
"І це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок – дуже важливий", – резюмував президент.
- Військові 31 липня спростували заяви росіян про нібито захоплення Часового Яру. За їхніми словами, ворог останніми днями у світлу пору здійснював демонстративні дії в різних локаціях населеного пункту, але контролю не отримав.
- Того ж дня Сили оборони Півдня спростували заяви РФ про нібито окупацію населеного пункту Кам'янське Запорізької області. Однак ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною.
Коментарі (0)