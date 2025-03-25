Зеленский о заявлении Виткоффа про "референдумы": Совпадает с месседжами Кремля

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Заявление спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа о "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины совпадает с месседжами официального Кремля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с журналистами.

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"К сожалению, много информации, которую распространяют те или иные люди и персона, о которой вы сказали. Его месседжи, к сожалению, очень сильно совпадают с месседжами официального Кремля. И не раз эти месседжи уже звучали", – сказал президент.

Он подчеркнул, что, во-первых, никаких законодательных оснований для проведения "референдумов" на оккупированных территориях у России не было. Во-вторых, никто не может их легитимизировать из-за того, что "референдумы" проводились под дулом оружия. Третье – это "мертвые души".

"Полно доказательств, кто там действительно голосовал и кто не голосовал. То есть все знают, что никаких законных референдумов не было. И никто их в мире не признает. К сожалению, это месседж россиян и всегда был месседжем только россиян", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что никто не признает оккупированные территории российскими, но в США есть "некоторые голоса" на высоком уровне, распространяющие, что оккупированные территории якобы были российскими и "искусственно" переданы Украине. Президент подчеркнул, что это еще один нарратив пропаганды Кремля, в частности, прописанный в труде диктатора РФ Владимира Путина.

Зеленский считает, что Виткофф "очень много времени" провел в диалоге с Путиным. Но, по его словам, есть плюсы в этой ситуации. Президент выразил надежду, что американская сторона разберется с пропагандистскими нарративами россиян, поймет, что эта ложь и доверие к России начнет падать.

"Когда нет доверия вообще к человеку, то ты не веришь ни одному слову и это то, что, я надеюсь, будет происходить в отношениях между США и россиянами. Потому что они говорили Виткоффу и о безусловном прекращении огня, что они хотят окончания войны. Все уже видят, что безусловного прекращения огня не получилось, потому что россияне не хотят", – сказал Зеленский.

Он добавил, что даже во время переговоров о "тишине" в небе и море, об обмене пленными и гуманитарном направлении россияне "вставили свою агропромышленную продукцию".