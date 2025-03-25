Зеленський про заяву Віткоффа щодо "референдумів": Збігається з меседжами Кремля

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Заява спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа про "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України збігається з меседжами офіційного Кремля. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу із журналістами.

"На жаль, багато інформації, яку розповсюджують ті чи інші люди й персона, про яку ви сказали. Його меседжі, на жаль, дуже сильно співпадають з меседжами офіційного Кремля. І не раз ці меседжі вже звучали", – сказав президент.

Він підкреслив, що, по-перше, жодних законодавчих підстав для проведення "референдумів" на окупованих територіях у Росії не було. По-друге, ніхто не може їх легітимізувати через те, що "референдуми" проводилися під дулом зброї. Третє – це "мертві душі".

"Повно доказів, хто там насправді голосував і хто не голосував. Тобто всі знають, що ніяких законних референдумів не було. І ніхто їх у світі не визнає. На жаль, це меседж росіян і завжди був меседжем тільки росіян", – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що ніхто не визнає окуповані території російськими, але в США є "деякі голоси" на високому рівні, які розповсюджують, що окуповані території нібито колись були російськими й "штучно" передані Україні. Президент наголосив, що це ще один наратив пропаганди Кремля, зокрема, прописаний у праці диктатора РФ Володимира Путіна.

Зеленський вважає, що Віткофф "дуже багато часу" провів у діалозі з Путіним. Але, за його словами, є і плюси в цій ситуації. Президент висловив сподівання, що американська сторона розбереться із пропагандистськими наративами росіян, зрозуміє, що це брехня і довіра до Росії почне падати.

"Коли немає довіри взагалі до людини, то ти не віриш жодному слову і це те, що, я сподіваюся, буде відбуватися у відносинах між США і росіянами. Тому що вони казали Віткоффу і про безумовне припинення вогню, що вони хочуть закінчення війни. Всі вже бачать, що безумовного припинення вогню не вийшло, тому що росіяни не хочуть", – сказав Зеленський.

Він додав, що навіть під час перемовин щодо "тиші" в небі й на морі, щодо обміну полоненими та гуманітарного напрямку росіяни "вставили свою агропромислову продукцію".