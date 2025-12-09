Зеленский о НАТО и Крыме: Говорил это Путину на первой встрече, мог бы и на последней
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время первой встречи с Владимиром Путиным мог сказать российскому диктатору о желании Киева вступить в НАТО и принадлежности Крыма к Украине. Об этом глава государства заявил во время общения с медиа, комментируя новое заявление своего американского коллеги Дональда Трампа.
Ранее он утверждал в интервью Politico, что когда Зеленский впервые встретился с Путиным, то сказал, что хочет вернуть Крым, и что Украина будет членом НАТО: "Он, знаете, тоже не очень-то это любезно сказал". Украинского президента спросили, правда ли это, и если нет, то откуда глава Штатов "
Насчет Крыма он отметил, что сейчас "
- Первая и последняя на данный момент встреча украинского президента и российского диктатора состоялась на саммите "нормандского формата" в декабре 2019 года.
- Во время этого же общения с медиа Зеленский отреагировал на заявление Трампа о необходимости провести выборы в Украине. Президент заявил о готовности это сделать, призвав США обеспечить соответствующие условия безопасности.
Комментарии (0)