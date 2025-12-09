Зеленский о НАТО и Крыме: Говорил это Путину на первой встрече, мог бы и на последней
Владимир Зеленский, Агнела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин во время встречи "Нормандского формата" 9 декабря 2019 года (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время первой встречи с Владимиром Путиным мог сказать российскому диктатору о желании Киева вступить в НАТО и принадлежности Крыма к Украине. Об этом глава государства заявил во время общения с медиа, комментируя новое заявление своего американского коллеги Дональда Трампа.

Ранее он утверждал в интервью Politico, что когда Зеленский впервые встретился с Путиным, то сказал, что хочет вернуть Крым, и что Украина будет членом НАТО: "Он, знаете, тоже не очень-то это любезно сказал". Украинского президента спросили, правда ли это, и если нет, то откуда глава Штатов "вообще это мог взять"

"Смотрите, мы реалисты, мы хотим действительно в НАТО. На мой взгляд, это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран, если быть откровенными, не видят пока что Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там", – ответил Зеленский.

Насчет Крыма он отметил, что сейчас "у нас нет сил вернуть абсолютно наш украинский полуостров".

"И может, я это и сказал на первой встрече [с диктатором РФ]. И я считаю, что я был прав. И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это, у нас нет достаточной поддержки для всего этого. Но я это сказал на первой встрече – думаю, я мог бы это подтвердить и на последней встрече с Путиным", – добавил глава государства.

  • Первая и последняя на данный момент встреча украинского президента и российского диктатора состоялась на саммите "нормандского формата" в декабре 2019 года.
  • Во время этого же общения с медиа Зеленский отреагировал на заявление Трампа о необходимости провести выборы в Украине. Президент заявил о готовности это сделать, призвав США обеспечить соответствующие условия безопасности.
