Зеленський про НАТО і Крим: Казав це Путіну на першій зустрічі, міг би й на останній

Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Емманюель Макрон та Володимир Путін під час зустрічі "Нормандського формату" 9 грудня 2019 року (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з Володимиром Путіним міг сказати російському диктатору про бажання Києва вступити до НАТО й приналежність Криму до України. Про це глава держави заявив під час спілкування з медіа, коментуючи нову заяву свого американського колеги Дональда Трампа.

Раніше той стверджував в інтерв'ю Politico, що коли Зеленський вперше зустрівся з Путіним, то сказав, що хоче повернути Крим, і що Україна буде членом НАТО: "Він, знаєте, теж не дуже-то це люб'язно сказав". Українського президента запитали, чи правда це, і якщо ні, то звідки глава Штатів " взагалі це міг взяти".

"Дивіться, ми реалісти, ми хочемо дійсно в НАТО. На мій погляд, це справедливо. Але ми точно знаємо, що ні США, ні ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО. І Росія, безумовно, ніколи не буде бачити нас там ", – відповів Зеленський.

Стосовно Криму він зазначив, що наразі " у нас немає сил повернути абсолютно наш український півострів".

"І може, я це і сказав на першій зустрічі [з диктатором РФ]. І я вважаю, що я був правий. І скажу чесно: так, у нас сьогодні немає сил на все це, у нас немає достатньої підтримки для всього цього. Але я це сказав на першій зустрічі – думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним", – додав глава держави.