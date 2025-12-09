Зеленський про НАТО і Крим: Казав це Путіну на першій зустрічі, міг би й на останній
Президент Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з Володимиром Путіним міг сказати російському диктатору про бажання Києва вступити до НАТО й приналежність Криму до України. Про це глава держави заявив під час спілкування з медіа, коментуючи нову заяву свого американського колеги Дональда Трампа.
Раніше той стверджував в інтерв'ю Politico, що коли Зеленський вперше зустрівся з Путіним, то сказав, що хоче повернути Крим, і що Україна буде членом НАТО: "Він, знаєте, теж не дуже-то це люб'язно сказав". Українського президента запитали, чи правда це, і якщо ні, то звідки глава Штатів "
Стосовно Криму він зазначив, що наразі "
- Перша та остання на цей момент зустріч українського президента та російського диктатора відбулась на саміті "Нормандського формату" у грудні 2019 року.
- Під час цього ж спілкування з медіа Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо необхідності провести вибори в Україні. Президент заявив про готовність це зробити, закликавши США забезпечити відповідні умови безпеки.
